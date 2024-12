Andora, nuova vita per l’ex Ariston: è stato acquistato dalla Blue SGR di Milano

Andora. Blue SGR ha avviato un nuovo Fondo Immobiliare denominato “Andora Mare”. Il Fondo ha acquisito il complesso immobiliare denominato “Ex Ariston” di circa 10mila mq nel comune di Andora, prospiciente la spiaggia della nota cittadina.

Il progetto prevede la demolizione degli attuali immobili abbandonati da anni e lo sviluppo di nuovi edifici residenziali con appartamenti da destinare alla vendita. La demolizione degli attuali immobili sarà avviata all’inizio del prossimo anno, mentre il cantiere per la nuova realizzazione si prevede venga concluso entro 24 mesi dall’avvio delle opere di demolizione.

Paolo Rella, Amministratore Delegato di Blue SGR, ha dichiarato di essere “molto soddisfatto che Blue sia stata selezionata per questo stimolante progetto, il Fondo si aggiunge al portafoglio di 19 Fondi ed 1 SICAF gestiti da Blue”.

Francesco Paolo Cuccorese, COO di Blue SGR, ha sottolineato l’importanza strategica di questo progetto, che rappresenta una novità significativa tra le iniziative gestite da Blue. Affidato a un team dedicato composto da Alessandro Mazzucco (Portfolio Manager) e Mattia Bortolato (Asset Manager), il progetto si distingue per l’eccellenza della sua proposta residenziale in una località marina. Gli appartamenti sul mare saranno realizzati con un’attenzione straordinaria alla qualità costruttiva, rispondendo ai più alti standard di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica. Inoltre, il progetto si impegna attivamente nella valorizzazione del territorio circostante, con interventi dedicati al recupero dell’argine del torrente Merula e alla riqualificazione della pineta esistente, oggi in condizioni di degrado. Questo approccio integrato non solo innalza il livello qualitativo dell’iniziativa, ma rafforza il posizionamento di Blue come promotore di progetti immobiliari che coniugano innovazione, rispetto per l’ambiente e benessere abitativo.

Mauro Demichelis, sindaco di Andora, ha dichiarato soddisfazione per l’avvio di un progetto di rigenerazione del complesso immobiliare, dopo decenni di abbandono, nel corso dei quali l’Amministrazione si era battuta e aveva ottenuto dalle varie proprietà la messa in sicurezza, l’abbattimento degli edifici abusivi e la pulizia dell’area dai materiali pericolosi. Come già annunciato in occasione dell’adozione delle relative delibere in Consiglio Comunale, il progetto prevede una riduzione della volumetria residenziale edificata e consentirà alla cittadinanza di beneficiare di opere a scomputo per un totale di euro 1.382.455, di recuperare superfici da destinare a verde pubblico, di mettere in sicurezza la sponda del torrente Merula. Inoltre, il comune di Andora otterrà un contributo economico per circa euro 300 mila per la progettazione e la realizzazione della passerella che correrà sulla via Aurelia e unirà le due passeggiate”.

Mauro Demichelis si è dichiarato “particolarmente lieto dell’annuncio che la convenzione prevedrà anche l’avvio, già nel primo trimestre 2025, della demolizione dei fabbricati che procederà di pari passo con il rilascio dei titoli edilizi”.