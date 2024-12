Andora, la Fiera del vino 2024 ha assegnato il premio “Degustandora”

Andora. Aperta con il taglio del nastro da parte di Miss Andora Rachele Siffredi, la Fiera del vino 2024 si è chiusa con l’assegnazione del premio DegustAndora, a cui partecipano le cantine espositrici. La giuria formata da sommelier della Fisar ha decretato i vincitori che sono stati premiati dagli assessori del Comune di Andora Ilario Simonetta e Alexandra Allegri insieme al presidente della COA, dottor Giovanni Puppo.

Primo assoluto, il vino Violanda Nizza della cantina delle Langhe CUCITO Dario. Fra i vini Rossi ha prevalso il vino Diamante cantina la Rocca di Perti di Finale Ligure, mentre fra i bianchi la vittoria è andata al Pigato della cantina Colla Sereno di Acquetico. Per i vini dolci, premio per il passito Vignamare della cantina Lupi di Imperia.

L’edizione 2024, ha registrato una grande affluenza di pubblico che ha apprezzato la varietà e la qualità dei prodotti presentati dagli espositori in un percorso di degustazioni e vendita che ha valorizzato le eccellenze agricole della Val Merula e i produttori di Piemonte, Lombardia ed Emila Romagna. Consueto successo per lo street food tipico locale, per la bagna cauda proposta dalla condotta Slow Food di Fossano e per lo spazio dedicato agli animali da cortile e selvatici che ha visto la presenza anche di piccoli falchi, gufi e civette.

“Sempre più apprezzata, la Fiera del Vino di Andora affollata di visitatori che da sempre amano le proposte di questa manifestazione che di anno in anno migliora la qualità degli espositori, offrendo una vetrina unica con produttori, artigiani e realtà del territorio e delle regioni vicine, che propongono sapori autentici della tradizione – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Grazie a tutti gli espositori intervenuti, alle associazioni di volontariato presenti, alla Pro Loco Andora, alla Croce Bianca, al Gruppo Comunale di Protezione Civile, al Gruppo Alpini Val Merula, al Comitato Genitori, ai pescatori di Andora, alla FISAR, che ci aiuta ad assegnare il nostro premio DEGUSTANDORA, agli amici della Condotta Slow Food di Fossano e al gruppo di vere artiste che ha creato splendide composizioni floreali. Complimenti alla COA a cui il Comune ha affidato l’organizzazione della Fiera e che ha saputo orchestrare al meglio questa piccola mostra mercato di cui siamo molto orgogliosi”.