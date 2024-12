Andora, intervento di manutenzione straordinaria all’acquedotto: nella zona interessata interruzione del servizio per 2 ore

Andora. E’ in programma lunedì 9 dicembre un intervento di manutenzione straordinaria in un tratto della condotta idrica nel territorio comunale di Andora. E’ prevista un’interruzione dell’erogazione dell’acqua in località Metta e zone limitrofe. Lo comunica Rivieracqua.

Per consentire l’intervento sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua tra le 9 e le 11. Il disservizio interessa località Mett, Via Divizia, località Piazza, località Pianrosso, località Costa d’Agosti, località Divizi e via del Santo.

“Nelle aree limitrofe, nello stesso arco temporale – dicono da Rivieracqua -, potranno verificarsi temporanei cali di pressione. Alla ripresa del servizio non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire”.

Concludono: “Ci scusiamo per il disagio arrecato all’utenza, precisando che si tratta di interventi necessari e urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile”.