Andora, Capodanno con il Cimento e il concerto del coro polifonico di Valleggia

Andora. Primo dell’anno all’insegna del tradizionale tuffo in mare per gli ardimentosi della nuotata invernale chiamati all’appello sulla spiaggia di Andora dal Comune e dalla Lega Navale sezione di Andora. Appuntamento alle ore 10.30, per le iscrizioni, ai bagni Holiday (passeggiata Quaglia zona levante di Andra). Gadget ai primi cento iscritti. Tutti in acqua alle ore 11. Ad animare il bagno fuori stagione sarà Gianni Rossi.

In serata, il 1° Gennaio 2025, Andora propone il bel Concerto di Natale del Coro Polifonico di Valleggia diretto da Maurizio Fiaschi. Il coro torna ad esibirsi ad Andora, alle ore 21.00, nella chiesa della Vergine dell’Accoglienza, nella Parrocchia di Santa Matilde. Il Coro Polifonico di Valleggia da oltre 70 anni importante realtà musicale ligure aprirà l’anno ad Andora con un concerto fra melodie della tradizione e brani di grandi autori, in un percorso fra diversi secoli, ma anche fra differenti lingue e Paesi del mondo. Un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, da Adeste fideles a Gli angeli delle campagne, passando per compositori come Mozart, Gounod, Vivaldi. L’ingresso al concerto è libero.

Il Polifonico di Valleggia è un’autentica istituzione della vocalità ligure: vanta ben 70 anni di attività. L’organico, disposto a 4 voci miste, è composto da oltre trenta elementi di differenti età. Oggi è guidato da un maestro di caratura internazionale, Maurizio Fiaschi. Il coro, oltre al servizio liturgico è da sempre impegnato in un’intensa attività concertistica, in Liguria e non solo: nei suoi 70 anni di storia il Polifonico ha effettuato numerosissimi concorsi e tournée in tutta Italia e in Europa (Austria, Grecia, Spagna, Germania, Slovenia, Ungheria, Francia e Belgio), ottenendo successi e apprezzamenti.

Ha avuto l’onore di essere invitato per ben due volte alla prestigiosa rassegna di Loreto e in più occasioni ha cantato di fronte a un Pontefice. Ultime esperienze significative a Salisburgo, Venezia e Monaco. Negli ultimi anni, fra le trasferte da ricordare, Salisburgo, Venezia, Monaco, Roccasecca (borgo natale di San Tommaso D’Aquino) e Cesena, con un fortunato concerto, alla presenza del vescovo Douglas Regattieri, in onore di Papa Pio VII, Pontefice originario della città romagnola che fu a lungo a Savona prigioniero di Napoleone.

Lo scorso ottobre infine il Polifonico ha nuovamente promosso a Valleggia il tradizionale Corescant con la presenza di numerosi cori del territorio. Fondato nel 1953 da don Angelo Genta e dal M° don Renzo Tassinari, è stato diretto dal noto maestro savonese Attilio Acquarone fino al 1956. Quindi per 50 anni dal M° Giuseppe Rebella e in tempi più recenti dal M° Marco Siri.