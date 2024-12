Andora, acceso l’albero di Natale e il percorso luminoso sulla passeggiata a mare

Andora. E’ alto 18 metri, luminoso ed è stato acceso ieri con il concerto dei 300 bimbi delle scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia diretti dal maestro Alberto Garassino. È l’albero di Natale installato dal Comune di Andora: visibile dalla via Aurelia dà il benvenuto a quanti attraversano il comune ed è all’estremo di un percorso luminoso che coinvolge tutta la passeggiata a mare, passando per il molo Thor Heyerdahl coperto da un tunnel di luci che porta a una grande pallina natalizia a pochi passi dal mare. Luminarie sulla palme fino al porto. Un’onda di luci sovrasta anche l’isola pedonale di via Roma. Il concerto dei bimbi ha acceso anche le luminarie di tutta Andora.

Un percorso che si arricchirà presto di ulteriori attrattive. Il 12 dicembre alle 17.15 sarà inaugurato il villaggio luminoso di Natale realizzato per il Comune dalla Pro Loco di Andora , mentre alle 17.45 ,sul Molo Thor Heyerdahl, sarà aperta la casetta del Presepe. La Santa rappresentazione è stata creata quest’anno dal Gruppo di Cucito creativo del Centro Sociale Comunale di Molino Nuovo.

“Bravissimi i nostri bimbi che anche quest’anno ci hanno incantato con un concerto emozionante – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis- Un momento magico, condiviso con le famiglie, che scalda il cuore e ci ricorda i valori di fratellanza, come sottolineato dalla benedizione di Don Stefano. Questo piccolo grande evento è stato reso possibile grazie al lavoro di tante persone: i bimbi e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Andora – Laigueglia, il maestro Alberto Garassino che ha preparato il coro, gli uffici e gli operai comunali, i responsabili della sicurezza e la ditta che hanno permesso di avere ad Andora l’albero più alto e luminoso di sempre! Un simbolo accogliente per tutti coloro che visiteranno il nostro comune. Un grazie speciale va anche alle famiglie presenti e al Comitato Genitori, che ha lavorato con amore per allestire il banchetto con i lavoretti dei bimbi e offrire un dolce ristoro”.

Oggi pomeriggio ad Andora, si svolgerà la Corsa dei Babbo Natali in rosa camminata benefica per la raccolta fondi per la ricerca sul tumore al seno in favore della Fondazione AIRC. Il ritrovo è alle 14.30 , in piazza Santa Maria dove verranno consegnate le maglie. A seguire conferenza della dottoressa Serena Ziliani , specialista in oncologia, nel salone Don Rinaldo della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria