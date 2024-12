Varazze. E’ ormai sotto controllo, ma non spento in via definitiva, l’incendio divampato nella notte a cavallo tra il 23 ed il 24 dicembre a Varazze, in frazione Alpicella, nell’area limitrofa a località Ceresa.

Nella giornata del 24 dicembre il forte vento ha reso sostanzialmente impossibile per tutto il giorno l’impiego dei mezzi aerei, ieri, invece, Canadair ed elicotteri hanno potuto alzarsi in volo con lanci d’acqua continui nella vasta zona interessata dal fronte di fuoco.

Il rogo, che continuava ad alimentarsi anche per le raffiche di vento, è stato praticamente circoscritto e spento.

In relazione a possibili focolai resta attivo il monitoraggio dell’area da parte dell’unità di comando locale (UCL), con le ultime operazioni di spegnimento se necessarie e il via alle azioni di bonifica dell’area boschiva colpita dalle fiamme, che avevano costretto anche a far evacuare due abitazioni vicine nella fasi iniziali dell’emergenza.