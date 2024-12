Anche nel 2024/25 tornano i cimenti invernali di nuoto: ecco i primi appuntamenti già confermati nel savonese

Savona. Come tradizione anche quest’inverno, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, in molte località del savonese e della Liguria torneranno a svolgersi i tradizionali cimenti di nuoto. Decine di appassionati dei “tuffi fuori stagione” si ritroveranno per testare la temperatura del mare d’inverno e misurare la loro resistenza al freddo (anche se in alcuni casi l’acqua risulta addirittura più calda dell’esterno).

Come sempre, sul sito cimento.it viene riportato il calendario dettagliato degli appuntamenti della nostra regione. Ciò, ovviamente, al netto di eventuali successive modificazioni.

Di seguito le date e i luoghi dei cimenti già confermati nel savonese, in attesa che si aggiungano quelli ancora in fase di organizzazione.

Martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, è in programma quello di Alassio: il tuffo alle 11 dal Molo Bestoso.

Mercoledì 27 dicembre sarà il turno di quello di Borghetto Santo Spirito: tutti in acqua alle 11 presso il Circolo Nautico 3 Miglia.

Giovedì 28 dicembre tutti in acqua a Loano: ritrovo ai Bagni Murena e ingresso in mare alle 11 circa.

Sabato 30 dicembre si tiene il cimento di Albenga: appuntamento alle 11 presso la Lega Navale.

Domenica 31 dicembre dovrebbe essere programmato anche il cimento di Pietra Ligure, presso i Bagni Guardino, dalle ore 11.00.

Cimenti già confermato, al momento, per il 2025: il primo a Ceriale, venerdì 3 gennaio, alle ore 10.00 dai Bagni Ceriale; e poi quello di Noli, domenica 12 gennaio, alle 11.00, nella zona dei pescatori.