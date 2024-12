Alluvione, l’assessore regionale Giampedrone: “Attendiamo il riconoscimento di stato di emergenza”

Savona. Ammonta a circa 100 milioni di euro la stima speditiva dei danni provocati dal maltempo in provincia di Savona, a seguito tre eventi alluvionali che hanno colpito il territorio tra l’albenganese e la Val Bormida tra il 6 settembre e il 27 ottobre. A fare il punto della situazione con i 51 Comuni colpiti e la Provincia di Savona sono stati l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone e l’assessore regionale alle Aree di crisi complessa, Paolo Ripamonti.

Resta però da chiarire che non c’è ancora nessuna ufficialità sul riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Governo dopo le ondate di forte maltempo che hanno colpito duramente numerosi Comuni.

“Il 31 ottobre scorso la Regione Liguria ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento nazionale della Protezione civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza – commenta Giampedrone – Secondo i dati analizzati la conta dei danni ammonta a cento milioni, tra somme urgenze e interventi necessari e strutturali da avviare nella seconda fase”.

“Abbiamo finito l’interlocuzione sulla base di uno schema ben consolidato di lavoro con il Dipartimento nazionale sia per il riconoscimento dello stato di emergenza sia per la nomina di un commissario e la distribuzione delle risorse. Le schede speditive parlano di cento milioni di euro per quanto riguarda il patrimonio pubblico dei vari Comuni e dell’ente Provincia di Savona, colpita soprattutto sul piano della rete stradale – prosegue Giampedrone – A questa cifra che abbiamo posto sul tavolo governativo, si aggiungono i danni dei privati, sia delle attività produttive sia di civili abitazioni. Sarò dal nuovo Capo Dipartimento regionale la settimana prossima, le tempistiche dovrebbero essere veloci e rispondere nel più breve tempo possibile alle necessità delle comunità colpite”.

L’assessore Ripamonti ha aggiunto che “è stato un incontro importante per avere un quadro chiaro della situazione e per testimoniare la vicinanza della Giunta a tutta la provincia di Savona. Con il consigliere delegato Alessio Piana stiamo lavorando per poter dare una mano in particolare alle aziende e pmi che hanno subito danni. La prima stima della Camera di Commercio è di circa 40 milioni di euro, di cui la gran parte per danni subiti da aziende della Val Bormida. Stiamo lavorando anche con il consigliere delegato Alessio Piana per garantire il giusto supporto alle pmi. L’obiettivo è quello di garantire quanto prima la ripartenza delle attività produttive, senza perdere posti di lavoro”.

“Questa mattina, in Provincia, ho partecipato alla riunione con l’assessore Giampedrone e i Sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione di ottobre. Ho ribadito ai sindaci che sono a disposizione dei territori per tenere alta l’attenzione delle istituzioni sugli ingenti danni del maltempo, sia quando colpisce infrastrutture pubbliche sia quando colpisce il privato nelle proprietà o nelle attività economiche. La mia disponibilità è anche rivolta all’assessore: di fronte a situazioni drammatiche come queste, l’unità d’intenti, nel rispetto dei distinti ruoli, può contribuire alla risoluzione dei problemi. Monitorerò sulle tempistiche e sullo stanziamento delle risorse. Per il futuro, vista anche la cronicità con cui si ripetono questi eventi, auspico e chiedo una strategia lungimirante, da parte della Regione e del Governo, per stanziare le risorse necessarie per un grande piano di prevenzione, in stretta collaborazione con gli amministratori locali”, così, in una nota, il consigliere regionale Jan Casella.

“Abbiamo tre persone tutt’ora evacuate e tre che rischiano l’evacuazione – afferma il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro -. Abbiamo anche una ventina di famiglie che hanno riscontrato dei danni, 11 schede di richiesta danni e ci sono altre attività che sono state allagate”.

“Abbiamo una trentina di frane su tutto il territorio comunale, alcune delle quali insistono su delle strade che impediscono l’accesso alle abitazioni – prosegue – il primo cittadino. Le somme urgenze ammontano a 50 mila euro e circa un milione e cento (ma è una sottostima) di danni arrecati da questa ultima alluvione”.

“Esiste una stradina, strategica, che collega Cosseria a Cairo Montenotte e 900 metri sono ancora sterrati – conclude il sindaco – mi auguro di poterla asfaltare perché è l’unica che, in caso di emergenze, riesce a salvarsi dalle inondazioni”.

“Come somma urgenza sono stati circa 500 mila euro che abbiamo già coperto ma aspettiamo, fiduciosi, che ci vengano restituiti. Ma quello che sono stati al centro dell’attenzione sono stati i 20 milioni di euro che hanno subito, a livello di danni, le aziende agricole”, afferma il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis.

“Questo, a mio avviso, deve farci ragionare e deve farci guardare un po’ oltre rispetto al semplice, seppur oneroso, rimborso dei danni subiti. Mi rivolgo soprattutto all’assessore Ripamonti perchè stiamo parlando di una realtà industriale diffusa che rappresenta il traino di tutta l’economia della piana di Albenga. Ma anche di quella italiana se, consideriamo, che il 30% del fatturato italiano che riguarda il commercio floro vivaistico arriva dalla piana albenganese per cui dobbiamo iniziare a pensare ad un progetto che possa mettere in sicurezza, finalmente, le nostre aziende agricole”, aggiunge il primo cittadino.

“Capisco che sia un percorso lungo, non facile ma bisogna cominciare perché non è pensabile che ogni volta che si verificano fenomeni di questo tipo ci siano aziende agricole che, da un giorno all’altro, decidono di chiudere. Questo è un impoverimento del nostro territorio ma anche dell’indotto commerciale che crea attività agricola e quindi penso che sia arrivato il momento – spiega – soprattutto alla luce di questo cambiamento climatico perché questi fenomeni ormai non sono più eccezionali. Noi continuiamo a combattere fenomeni straordinari con armi ordinarie, e ciò non risolverà il problema”.

“Prendiamo tutti insieme questa realtà che è fondamentale per il nostro territorio e facciamo un percorso che preveda una ristrutturazione di tutto il reticolo idraulico della piana albenganese che è enorme e che è assolutamente insufficiente, alla luce dei fenomeni meteorologici che oggi si stanno verificando”, conclude Tomatis.