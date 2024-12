All’uncinetto, con centinaia di bottiglie di plastica e a led: a Loano è il Natale degli “alberi alternativi”

Loano. Uno è fatto interamente all’uncinetto, l’altro è formato da centinaia di bottiglie di plastica. Tutti e due, però, sono stati realizzati con tanto impegno e amore dai “nonnini” di due case di riposo della città. A Loano in questo 2024 i simboli del Natale per eccellenza, cioè gli alberi decorati, sono a dir poco alternativi e diversi dal solito.

Mentre (come è consuetudine ormai da molti anni) in piazza Italia è stato collocato un grande albero da 18 metri composto interamente da luci a led, all’interno dell’atrio di Palazzo Doria e davanti alla casa di riposo Madre Rubatto di via dei Gazzi sono apparsi due “abeti” forse anche più inconsueti.

Il primo, quello che fa bella mostra di sé nell’atrio del municipio, è alto ben quattro metri ed è stato fatto all’uncinetto dagli ospiti della residenza protetta Ramella di via Stella. Coordinati da Daniela Crudo Panizza, vice presidente di Pro Loco Loano, e supportati dallo staff della Rp, nei mesi precedenti le festività natalizie i “nonni” hanno lavorato alacremente cucendo tramite la tecnica dell’uncinetto diversi elementi, che poi sono stati assemblati fino ad ottenere un vero e proprio abete.

Ma l’impegno degli ospiti della Rp non si è fermato qui: oltre all’albero, infatti, hanno realizzato anche molte altre decorazioni, che sono andate ad abbellire le vetrine dei negozi della città che hanno voluto partecipare al progetto fornendo i materiali.

L’albero all’uncinetto è stato inaugurato il 7 dicembre scorso durante la cerimonia di accensione della luminarie artistiche che fino a gennaio scalderanno le strade e le piazze di Loano. Per l’occasione, si è tenuta una grande festa a cui hanno contribuito, oltre a Pro Loco Loano ed i commercianti, anche Vecchia Loano, il gruppo dei Caruggetti Orbi e tanti volontari. Ospiti d’onore, ovviamente, gli artisti che hanno realizzato l’albero, cioè gli ospiti del Ramella.

Ma, come detto, gli alberi di Natale alternativi di Loano non si esauriscono qui. Nel giardino della casa di riposo Madre Rubatto, infatti, è stato collocato un altro albero composto da centinaia di bottiglie di plastica. Dopo averne realizzato uno di formato “standard” lo scorso anno, per le feste natalizie 2024 gli ospiti della struttura hanno deciso di fare le cose ancora più in grande e di posizionare in giardino un grande abete fatto interamente di bottiglie di plastica riciclate. L’albero ecologico è stato poi decorato con tante lucine e tante palline di Natale di carta, realizzate a mano sempre dagli ospiti.

Le bottiglie di cui è composto l’albero sono veramente tante. Ma quante di preciso? E’ questa la domanda a cui bisogna tentare di rispondere nel gioco a quiz di beneficenza promosso dallo staff della struttura. Per partecipare è sufficiente recarsi in accettazione e indicare (su uno dei biglietti che saranno forniti al momento) il proprio nome e il numero di bottiglie utilizzate. Le dieci persone che si avvicineranno di più al numero esatto riceveranno un premio. Per partecipare è richiesta una piccola donazione di 3 euro: tutto il ricavato andrà a finanziare le missioni delle suore di Madre Rubatto.