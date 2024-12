All’ospedale San Paolo di Savona arrivano i Supereroi Acrobatici, con le Principesse per donare un sorriso ai bambini

Savona. Che cosa succede quando le principesse si alleano con i supereroi? Ne scaturisce un’iniziativa di supporto e solidarietà volta a donare un sorriso ai bambini ricoverati. E’ proprio ciò che l’iniziativa “Sognare oltre la malattia” vuole promuovere venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 10:30, presso l’Ospedale San Paolo.

I SupereroiAcrobatici, approdati per la prima volta nella città della Torretta, si caleranno dal tetto del reparto di Pediatria per visitare a sorpresa i piccoli pazienti, in compagnia delle Principesse in Corsia, per portare all’interno dell’ospedale una ventata di magia. Per tutti i bambini presenti ci sarà la donazione di un piccolo pensiero. Partner dell’evento la Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”.

Le Principesse in Corsia sono ben note ai piccoli pazienti e, in generale a tutti gli abitanti del savonese, per le iniziative che portano avanti da tempo. “Noi Principesse in corsia rappresentiamo le principesse Disney nella loro ‘imperfezione’, perché non vogliono avvicinarsi a canoni estetici artificiosi e fuorvianti. Siamo così: autentiche” si legge sul loro sito web. “Sognare oltre la malattia è possibile, anche se sappiamo che non è facile, ma noi ci crediamo fortemente. Con i nostri colori e il nostro calore, l’obiettivo è provare a portare un sorriso ed un momento di leggerezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Ogni bambina e bambino ha il diritto di sentirsi magico, anche durante il percorso della malattia. Viva l’imperfezione, che ci rende uniche e speciali”.

“Lo stato emotivo e psicofisico di un bambino ricoverato in un reparto pediatrico è sicuramente messo a dura prova: il nostro ruolo è quello di aiutarlo a ritrovare un’atmosfera ludico-magica che contribuisca ad abbassare lo stress, la paura e la tensione emotiva. Per ogni bambino c’è un approccio diverso in base all’età, alla patologia e al tipo di ricovero. A volte basta entrare nella stanza per farlo sognare, a volte ci vuole un approccio diverso perché ogni bambino è un universo da scoprire e da rispettare” spiegano ancora.

“La nostra associazione di volontariato – ci illustra la direttrice Simona Peluffo – nasce nel 2019 e da allora abbiamo visitato ospedali in tutta Italia. Come ‘madrine’, abbiamo collaborato con i Supereroi non solo per regalare un momento di gioia e festa, ma anche per infondere coraggio ai piccoli pazienti che parteciperanno e a quelli che non potranno essere presenti per via di operazioni o terapie. Un’occasione per permettere ai bimbi e alle famiglie di staccare per alcune ore dalla routine ospedaliera e al contempo di far conoscere la medesima a tutti coloro che saranno con noi. Le scuole hanno partecipato attraverso il progetto ‘Un disegno per l’ospedale’, che prevede la donazione di questi prodotti artistici da parte degli alunni ai propri coetanei malati”.

“Negli anni tante sono state le iniziative per la Pediatria savonese, ma mai dei supereroi si erano calati dal tetto. Per questo l’evento rappresenta un momento unico di energia e sorpresa. Ringraziamo il primario del reparto Dottor Gagliero, l’ASL2 e l’Ospedale Gaslini per la concessione dei permessi” conclude.

Ma scopriamo ora chi sono questi Superman, Spiderman, Capitan Marvel (e tanti altri) che per la prima volta “pioveranno” dal cielo savonese. L’Associazione SEA “SupereroiAcrobatici” ha già fatto visita ai bambini ricoverati in ben 200 strutture ed ospedali pediatrici italiani e, grazie al contributo di tutti i volontari e dei sostenitori, ha inoltre organizzato e supportato attivamente progetti sociali anche i giro per il mondo.

Appesi alla loro doppia fune di sicurezza, i grandi miti di film e fumetti sono stati chiamati “per una missione importantissima: regalare una giornata di gioia e aiutare i bimbi, i veri eroi, che ogni giorno combattono per sconfiggere il loro Super Cattivo” dichiarano sulla loro pagina ufficiale. “L’Associazione senza scopo di lucro intende “regalare alcune ore di magia e adrenalina ai piccoli pazienti. Occhioni pieni di stupore, sorrisi enormi e manine che puntano verso l’alto è il panorama di emozioni che accompagna ogni evento della SEA”.

Questa organizzazione di volontariato nasce nel 2020, divenendo nel 2023 ente iscritto al registro unico del terzo settore. Ma le missioni dei SupereroiAcrobatici erano già iniziate nel 2016, da un’idea di Anna Marras, attuale presidente di SEA, che come mamma ha vissuto in prima persona questa complicata realtà ospedaliera. Una realtà che – come raccontato sul sito – “da genitore ha conosciuto e soprattutto non ha dimenticato, con lunghi mesi di angoscia e di battaglia per la vita che ha combattuto, e fortunatamente vinto, suo figlio”. Scopo e desiderio principale, alleviare la sofferenza e regalare un momento di serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, soprattutto nei periodi festivi. “Ovunque c’è un bambino che lotta, c’è un supereroe che combatte per la vita“.

La responsabile nazionale Alessia Uccello ci spiega: “L’invito alla partecipazione è stato esteso a tutta la popolazione e soprattutto alle scuole, per condividere tutti insieme un momento di solidarietà e gioia. Speriamo che le maestre possano essere presenti con i propri alunni ed i loro disegni e palloncini, per ricreare un clima generale di festa. Oltre ai doni destinati ai piccoli pazienti, abbiamo pensato a dei gadget costituiti da mascherine a tema supereroi, da distribuire ai bambini presenti. E’ la nostra prima volta a Savona all’interno dei 300 eventi e progetti realizzati fino ad oggi; in questa importante occasione collaboreremo con la realtà locale delle Principesse in Corsia, che ci attenderanno a terra per trascorrere tutti insieme delle ore di magia”.