Albissola, minoranza all’attacco: “Pochi investimenti nelle opere e alta pressione fiscale”

Albissola Marina. L’pprovazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2025/2027, il bilancio di previsione 2025–2027 e gli allegati economici sono stati al centro dell’ultimo Consiglio comunale dell’anno ad Albissola Marina. “Il voto del nostro gruppo è stato contrario, contrarietà motivata dal puntuale intervento di Giovanni Siri” afferma il gruppo di minoranza “Tradizione e Futuro”.

“Una campagna elettorale fatta di tante promesse, di grandi progetti che, di fatto si traduce in un bilancio di previsione triennale davvero deludente. L’Albissola del fare, quella che ci amministra da più di 10 anni, quella (permettete la battuta) del gatto e la volpe a cui recentemente si è aggiunto il topolino, ha talmente a cuore la nostra amata Albissola che per il triennio 2025-2027 nulla prevede per la “competitività e lo sviluppo”, solo impegni di spesa irrisori per l’ energia e diversificazione delle fonti energetiche”.

“Nel DUP (Documento Unico di Programmazione) si cita una fantomatica Comunità Energetica che sarà realizzata nei primi mesi del mandato… ma ad oggi più che riscontrare difficoltà a fornire energia elettrica alle attività (vedi il black out riscontrato la scorsa estate negli stabilimenti balneari) e persino nel centro storico (più volte al buio) nulla vediamo”.

“Siamo davvero preoccupati nel vedere una significativa riduzione dei contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche – Regione e Stato – (oltre il 40%), senza i quali difficilmente si realizzano le opere previste sul nostro territorio”.

“Se tutto andrà bene, forse assisteremo al rifacimento di qualche tratto di marciapiede tra piazza Vittorio Veneto e piazza Rossello, sperando di vedere di nuovo accessibile, e non transennato, il molo Sant’Antonio (oggetto di lavori di riqualificazione dalla dubbia qualità)” precisano ancora i consiglieri di opposizione.

“Passando all’argomento tasse… siamo davvero preoccupati: la pressione tributaria per ogni singolo albissolese è di quasi 1.200 euro, un dato certamente significativo. La pressione fiscale a carico degli Albissolesi non diminuisce: le tariffe di Imu, Addizionale Irpef e Tari restano inalterate. Speriamo che l’aumento del 50% della tassa di soggiorno non influisca negativamente sulle presenze turistiche danneggiando il tessuto economico del paese”.

“Qualcuno potrà anche dire che il nostro debito da mutui accesi negli anni (ben 32 ancora da ammortizzare, fino al 2043, rinegoziati nel 2020 con un piccolo risparmio ma con un sensibile aumento della durata che ricadrà sui nostri figli) sia ben al di sotto del consentito dalla spesa annuale, ma, tant’è che ad oggi tra spesa in conto interessi e spesa in conto capitale dobbiamo restituire oltre 200.000 euro all’anno con un debito residuo di circa 2.680.000 euro al 1/1/2025. Tra l’altro nel 2027 sarà acceso un nuovo mutuo per 170.000 euro”.

“Non possiamo non riscontrare temporanee criticità sulle disponibilità liquide, ciò si traduce alla necessità di attingere alle anticipazioni di tesoreria, sono spese finanziate da contributi che tardano ad arrivare (ben oltre i 600.000 euro). Auspichiamo che davvero siano temporanee” conclude il gruppo di minoranza albissolese.