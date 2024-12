Albissola, incidente stradale in via Leon Pancaldo: 3 ragazzi feriti e trasportati in ospedale

Albissola. Incidente stradale nella prima mattinata odierna (15 dicembre). È successo ad Albissola, in via Leon Pancaldo, intorno alle 5,30.

Stando a quanto riferito, protagonista del sinistro sarebbe stata una sola auto, con a bordo 3 ragazzi. All’improvviso, per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finito fuori strada.

Sul posto sono intervenute 3 ambulanze: 2 della Croce Verde di Albisola e una della Croce Oro Mare di Albissola, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada.

Per fortuna, le ferite riportati dai ragazzi in seguito all’accaduto non sono state giudicate gravi e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati in ospedale: 2 codici gialli ed un codice verde.