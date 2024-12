Albissola: comprare Villa Faraggiana? Il sindaco Nasuti: “Perché no?”

Albissola Marina. Al momento è un’ipotesi, una eventualità. Nulla di certo. Ma Villa Faraggiana, storica dimora settecentesca che impreziosisce la città, potrebbe essere messa in vendita. In parte o nella sua totalità. Molte spese per il Comune di Novara, proprietario della romantica sede dei più bei matrimoni e non solo, da qui la possibilità di essere venduta.

Ad oggi nulla di certo. Una lontana probabilità. Il Comune piemontese, nell’ultimo Consiglio, ha evidenziato gli onerosi costi. Villa Faraggiana, di proprietà dei nobili Durazzo, e gestita oggi dalla Società savonese Albezzano Srl, venne venduta nel 1821 ai Faraggiana che poi si trasferirono proprio a Novara. Fu Alessandro, ultimo discendente diretto della famiglia, a lasciare la dimora in eredità al Comune del Piemonte.

Veniamo al presente. Di concreto oggi c’è il progetto del Comune albissolese per ampliare il parco pubblico adiacente alla Villa, nell’area di proprietà del Comune di Novara, che consentirebbe così di sviluppare una interessante zona di grande estensione e servizi per la cittadinanza. Venendo alle eventualità e ai sogni, intervistiamo il primo cittadino, Gianluca Nasuti. Interlocuzioni, approfondimenti da parte del Comune di Novara che ha ventilato la possibilità di dismettere in tutto o in parte questo patrimonio. “È chiaro che per noi questo rappresenterebbe un asset fondamentale o, quantomeno, bellissimo e un’opportunità. Ci piace quindi sognare – sottolinea Gianluca Nasuti – che un domani, anche questa bellissima Villa entri a fare parte del patrimonio della nostra Amministrazione Comunale, pur essendo già oggi patrimonio della nostra comunità perché gestita da anni in assoluta sinergia”.

Ma il Comune potrebbe permettersi l’acquisto della Villa? Domanda difficile. “Domanda delle 100 pistole. – sorride il sindaco – È molta fantasia. Intanto bisogna capire bene il Comune di Novara quale parte del compendio vorrebbe o potrebbe cedere, esattamente di che cosa si tratta, adesso sono tutti pour parler. È chiaro: noi non è che disponiamo di risorse infinite. Non saprei neanche che valutazione può avere un bene del genere che sicuramente ha un valore storico importantissimo, culturale. È anche vero però che se costa più di quanto rende, poi bisogna bene capire come può funzionare”. Ma ci stiamo pensando, o no? “Noi assolutamente. Sì, sì – ribadisce il sindaco – A noi potrebbe costare un pochino meno, perché non dovremmo pagare tutta una serie di tasse che adesso sono un po’ gli oneri che gravano sull’Amministrazione Comunale di Novara”.

Il Comune di Marina, riflette. “La Villa è una delle cose più belle di Albissola. Come facciamo a non provare a sognare?”