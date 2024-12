Albisola, scontro frontale tra due auto: feriti un vigile del fuoco e due bambini

Albisola Superiore. Incidente stradale in via della Pace ad Albisola Superiore, dove due auto si sono scontrate lungo la strada statale 334.

E’ successo intorno alle 13.00 di oggi, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze, della Croce Verde di Albisola e della Croce d’Oro di Albissola Marina, oltre all’automedica del 118.

In tutto tre le persone rimaste ferite nell’impatto tra le due vetture, tra cui due bambini e un vigile del fuoco fuori servizio. Dopo le prime cure da parte dei sanitari sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito, nonostante la dinamica dell’accaduto, le loro condizioni non sono giudicate gravi: fortunatamente non hanno riportato traumi o ferite significative.