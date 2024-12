Albisola, ragazza centrata da auto sulle strisce: altro investimento a Finale Ligure

Albisola S./Finale L. Doppio investimento pedonale nel pomeriggio di oggi nel savonese, sui quali sono ancora in corso i rilievi e i riscontri del caso.

Il primo si è verificato ad Albisola Superiore, in corso Filippo Ferrari, dove, secondo quanto appreso, un’auto in transito avrebbe centrato una ragazza che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali: la giovane, a seguito dell’impatto con la vettura, è caduta a terra sull’asfalto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, la ragazza è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni, nonostante la dinamica dell’accaduto, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

E sempre oggi, intorno alle 18.00, un altro investimento si è verificato a Finale Ligure, in via Torino: una moto avrebbe colpito due persone. I due pedoni coinvolti sono stati soccorsi dai militi della Croce Bianca.

In seguito sono stati trasferiti per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: entrambi non sono in gravi condizioni.