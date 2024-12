Albisola, più nonni e personale nella Residenza Protetta Comunale “Santi Nicolò e Giuseppe”

Albisola. Più nonni ospiti e più personale alla Residenza Protetta Comunale “Santi Nicolò e Giuseppe”. Nell’ultimo consiglio comunale è stata infatti approvata una variazione di bilancio che ha consentito di coprire i maggiori costi previsti dall’aumento di minutaggi del personale operante nella struttura e di incrementare così il numero di ospiti presso la struttura da 44 a 47.

“La Residenza Protetta Comunale – afferma l’assessore al Sociale Calogero Massimo Sprio – è autorizzata per 49 posti ma, dalla comparsa del Covid, ne abbiamo occupato un numero sensibilmente inferiore per garantire le condizioni di sicurezza previste dalle misure di protezione. Gradualmente vi è stato via via un aumento del numero di ospiti e con questo ulteriore incremento ci avviciniamo al pieno utilizzo della capienza disponibile; ciò andando a ridurre la lista d’attesa delle richieste di ammissione”.

“Questo – prosegue Sprio – comporta inevitabilmente l’aumento dei cosiddetti minutaggi (ovvero il numero di ore prestate settimanalmente) di una serie di profili professionali come quello del fisioterapista, del medico e dell’animatrice. Ma un’ulteriore aspetto molto importante è che ho rappresentato alla nostra Maggioranza Consiliare la necessità, indipendentemente dall’incremento delle persone ospitate, di aumentare la presenza in struttura della figura dell’OSS”.

“Nonostante i minutaggi degli OSS fossero già più elevati rispetto a quelli previsti dalle norme regionali e sarebbero stati sufficienti a coprire l’incremento degli ospiti la nostra Amministrazione, come era intenzione da tempo, ha ritenuto di individuare delle ulteriori risorse economiche e di aumentare di quattro ore al giorno la presenza di questa figura. Ciò è stato già attuato nel corso del mese di dicembre ed ha prodotto, come da nostre aspettative, un miglioramento del servizio reso all’utenza e migliori condizioni di lavoro per il personale”.