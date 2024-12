Albisola, il Pd: “L’amministrazione Garbarini incapace di progettare l’attività della città”

Albisola Superiore. Il circolo del Pd di Albisola Superiore interviene rispetto all’ultimo consiglio comunale, tenutosi nella giornata di ieri.

“Durante il consiglio comunale di fine anno sulla programmazione pluriennale e il bilancio preventivo 2025, 2026, 2027 alla nostra domanda alla maggioranza di quali siano le priorità per il prossimo anno ci è stato risposto che bisogna ‘avere speranza’. Una risposta evasiva che dimostra l’incapacità di saper progettare l’attività di una città. È chiaro che si voglia solo mantenere lo ‘status quo’ della normale gestione ordinaria. Dalle parole del sindaco Garbarini è emerso che l’amministrazione non ha particolari progetti in partenza a parte cercare di tenere i conti in ordine affidandosi alla speranza che finanziamenti di regione e stato vengano sbloccati”, commenta il segretario del circolo Giovanni Testa.

“La gestione del bilancio e la progettazione sui fondi sono solamente la base dell’azione amministrativa di un qualunque comune del terzo millennio, ma facendo solo il minimo sindacale non si va lontano. Senza una programmazione vera, al netto dei proclami, è impossibile trasformare Albisola in una città migliore di quello che è al momento. Dopo aver svenduto una proprietà comunale per 2.600.000 euro, l’area delle ex scuole San Pietro (fermo ancora il progetto di costruzione abitativa e di un supermercato) il comune è uscito dal piano di riequilibrio, nel quale era entrato per il disavanzo creato dalle due amministrazioni di Orsi e Garbarini, riparando quindi ad un danno creato dalla stessa maggioranza a scapito dei cittadini. Il 2025 dovrebbe essere la base di partenza per i progetti che andranno a migliorare Albisola nei prossimi anni, tuttavia la maggior parte degli investimenti è stata spostata al 2026 e 2027, non certo un buon biglietto da visita per un sindaco che si vanta di fare la storia per aver fatto solamente il proprio dovere di amministratore”

“Il Comune ha già sostanzialmente perso il treno dei fondi del PNRR ed adesso che i finanziamenti saranno più scarsi è necessario un impegno ancora maggiore invece che sperare nell’arrivo di qualche finanziamento. Va inoltre ricordato come l’intera gestione amministrativa della maggioranza è stata svolta tentando di tenere fuori in ogni modo la minoranza da tutte le discussioni. Come opposizione abbiamo sempre tenuto un approccio costruttivo su ogni tema ma evidentemente la proposta di idee è vista male da un’amministrazione che non ne ha”.

“Ci auguriamo, per il bene della nostra città, che l’amministrazione faccia uno sforzo maggiore nella programmazione e si applichi maggiormente nel tentativo di migliorare la Albisola. La semplice gestione degli affari correnti non può far altro che peggiorare la già difficile situazione che viviamo oggi.”