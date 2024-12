Albisola, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione entro la fine dell’anno: “Un evento straordinario, non succedeva dal 1995”

Albisola Superiore. Il Consiglio Comunale di Albisola Superiore ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. “Un evento straordinario che riporta indietro nel tempo, poiché un bilancio previsionale non veniva approvato entro la fine dell’anno dal lontano 1995“, evidenziano dal Comune.

“L’approvazione di ieri rappresenta il culmine di anni di lavoro intenso per la messa in sicurezza delle finanze comunali. Il Comune ha affrontato con determinazione una serie di debiti pregressi risalenti a oltre vent’anni fa, eredità pesanti che hanno condizionato la capacità di investimento dell’amministrazione. Tra i più significativi, il debito relativo alla piscina incompiuta di Luceto e quello per il piazzale dell’ex area di Ferrovie dello Stato, situazioni che hanno richiesto complesse operazioni di rientro e una pianificazione rigorosa”.

“Con il bilancio di previsione 2025-2027, l’Amministrazione Comunale non solo conferma il risanamento finanziario, grazie alla chiusura anticipata del piano di riequilibrio avvenuta con sette anni di anticipo, e apre nuove prospettive per lo sviluppo del territorio. Tra le priorità indicate ci sono interventi strategici per migliorare i servizi ai cittadini, valorizzare il patrimonio culturale e naturale e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva”.

“La chiusura di debiti che risalivano a più di due decenni fa è un risultato straordinario e approvare il bilancio previsionale entro dicembre ci consente di iniziare il nuovo anno con una programmazione chiara ed efficace. È un segnale importante di stabilità e trasparenza per tutta la comunità di Albisola Superiore”, dichiara l’Assessore al Bilancio Sara Brizzo.

“Il risultato della ristrutturazione della situazione economico-finanziaria è stata possibile e contestuale alla prospettiva di riorganizzazione dell’ente con l’assunzione del Dirigente tecnico e ad interim per tutti i settori amministrativi negli ultimi due anni, il nuovo segretario generale e la nuova responsabile del settore finanziario i quali, di concerto con l’impegno di tutti gli uffici e degli amministratori, hanno svolto questo enorme lavoro”, afferma il Sindaco, Maurizio Garbarini.

“Il bilancio di previsione 2025-27 è stato approvato con i voti della maggioranza e con il voto contrario dei 4 consiglieri di minoranza che, nonostante lo storico appuntamento, non sono stati persuasi dall’importanza dell’evento e dalle dichiarazioni di voto della maggioranza. Il ritorno a una gestione virtuosa delle risorse comunali segna quindi una nuova fase per Albisola Superiore, proiettata verso un futuro di crescita e innovazione”.