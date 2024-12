Albenga, successo per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e delle proiezioni architetturali

Albenga. “Grande successo per Albenga s’illumina d’immenso 2024. La cerimonia di accensione dell’albero di Natale e delle proiezioni architetturali ha lasciato senza parole i numerosi avventori, di Albenga e non, che hanno voluto trascorrere un pomeriggio di allegria, magia ed emozioni – si legge in una nota del Comune -. Grande l’attesa per la torre animata dalla magia del Natale che, anche quest’anno, ha raccontato una storia a tutti i bambini. Un babbo natale che s’improvvisa sub per andare a recuperare i “regali perduti” imbattendosi nel relitto della nave romana e nel cristo redentore”.

“Un successo anche per lo spettacolo in Piazza del Popolo con l’incredibile show di acrobatica AEREA su una grande luna luminosa e il gran finale con le magie di fuoco – aggiungono dall’amministrazione ingauna -. Per non parlare del Coro Sizohamba Gospel Choir che con le splendide voci dei protagonisti ha scaldato il cuore di tutti i presenti. Centinaia e centinaia di persone che hanno affollato l’inizio del Natale di Albenga. Gli appuntamenti non finiscono qui, anzi. Tutti i giorni nel periodo natalizio in Piazza del Popolo il VILLAGGIO DI NATALE di Albenga dove ogni settimana si potranno trovare novità, prodotti tipici, artigianato, ma anche solidarietà e molto altro”.

BABBO NATALE FA TAPPA AD ALBENGA PER INCONTRARE TUTTI I BAMBINI

Venerdì 6 dicembre

ore 15.00 – 16.00 piazza Torlaro

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

ore 17.00 – 18.00 Centro Storico sotto l’albero di piazza San Michele

Sabato 7 dicembre

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

ore 17.00 – 18.00 piazza Torlaro

Domenica 8 dicembre

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

Sabato 14 dicembre

ore 15.30 – 17.30 via dei Mille

Domenica 15 dicembre

ore 15.00 – 17.00 via dei Mille

Da Venerdì 20 a domenica 22 dicembre

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

ore 17.00 – 18.00 piazza Torlaro

Lunedì 23 dicembre

ore 15.00 – 17.00 via dei Mille

Martedì 24 dicembre

ore 15.30 – 17.00 Centro Storico sotto l’Albero di piazza san Michele

Da giovedì 26 a sabato 28 dicembre

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

ore 17.00 – 18.00 piazza Torlaro

In Piazza Torlaro tutti i

Lunedì pomeriggio 16:00- 18:00

Martedì pomeriggio 16:00- 18:00

Giovedì pomeriggio 16:00- 18:00

Sabato pomeriggio 16:00- 18:00

Domenica mattina 11:00- 12:30

Ecco gli eventi del nostro Natale:

SABATO 7 DICEMBRE

Ore 17.00 – Conferenza “La guerra delle ombre” Tattiche, mosse, personaggi nel mondo dello spionaggio Con il giornalista Guido Olimpio. All’Auditorium San Carlo a cura del Rotary Club Albenga

Dalle 17.00 alle 20.00 “Un Palco per tutti”. Inaugurazione del nuovo palco con le band di Albenga e spettacolo di danza con le ballerine della Pro art Studio Danza in Piazza del Popolo

DOMENICA 8 DICEMBRE

Ore 11.30 Inaugurazione mostra di plastici e diorami ferroviari. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio in Via Cesare Battisti 5. A cura dell’Ass.ne Modellismo Albenga APS

Dalle ore 11.00 Aspettando il Natale a Leca. Giochi della tradizione, animali della fattoria, circo ,musica, toro meccanico e spettacoli. Presso le opere parrocchiali di Leca d’Albenga a cura della Parrocchia N.S. Assunta

GIOVEDì 12 DICEMBRE

Ore 16.30 Atelier di comunità kids “Lo scalda tempo colorato” Cuciamo con Le Valigette con Alessia Sciutto e Cristina Nobili nella sede di Casa Cultural Via Roma

DA VENERDì 13/ A DOMENICA 15 DICEMBRE

Festa di Santa Lucia . Nel villaggio di Natale in Piazza del Popolo area food. Piazza San Michele e Piazza IV novembre artigianato, musica e tanto altro per un gemellaggio con Villalba sempre più forte. Dalle 09 .00 alle 19.30

SABATO 14 DICEMBRE

Ore 10.00 Convegno “Villalba incontra Albenga: non tutti sanno che…” a cura di Jim Tatano in Sala Consiliare

non tutti sanno che…” a cura di Jim Tatano in Sala Consiliare Ore 17.00 Degustazione della cucina tradizionale siciliana e concerto dei “Senza tempo”

DOMENICA 15 DICEMBRE

Ore 11.00 Messa solenne in Santa Maria in Fontibus

Ore 12.00 Benedizione del pane siciliano

Ore 15.00 Vespri

Ore 16.00 Processione per le vie cittadine

Ore 18.00 Chiusura della festa con buffet finale in Piazza IV novembre

A cura dell’ Ass.ne culturale Festa di Santa Lucia

VENERDì 13 DICEMBRE

Ore 21.00 Atelier di comunità adulti “In che senso?” Esplora te stesso attraverso i 5 sensi

Conducono Collettivo Ama-ti counselling con Liana Bruzzone, Melissa Giacosa, Monica Maggi presso la sede di Casa Cultural in Via Roma

SABATO 14 DICEMBRE

Ore 17.00 Rassegna “Albenga tra passato e presente” “L’isola Gallinara dal rifugio di San Martino di Tours a bene cittadino” all’Auditorium San Carlo A cura di Mario Moscardini

DOMENICA 215 DICEMBRE

Fiera di Natale. Tutto il giorno su Viale Martiri della Libertà e Viale Italia

LUNEDì 16 DICEMBRE

Ore 15.00 Recita di Natale Nella casetta potrai trovare anche i nostri lavoretti Sul palco del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo A cura della Scuola dell’infanzia “San Clemente” di Vadino

MARTEDì 17 DICEMBRE

Ore 15.00 CONCERTO DI NATALE con gli studenti del Liceo Musicale “G. Bruno”. Nella casetta potrai trovare materiale informativo sul nostro liceo.Sul palco del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo

MERCOLEDì 18 DICEMBRE

Ore 11.00 Recita di Natale. Nella casetta potrai trovare i nostri lavoretti della Scuola Primaria “T. Paccini”. Sul palco del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo. A cura della Scuola Primaria “T. Paccini”

Ore 15.00 Recita di Natale. Nella casetta potrai trovare anche i nostri lavoretti. Sul palco del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo.A cura della Scuola Primaria di Vadino

GIOVEDì 19 DICEMBRE

Ore 15.00 Recita di Natale Nella casetta potrai trovare anche i nostri lavoretti. Sul palco del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo.A cura della Scuola Primaria “Don Barbera”

Ore 21.00 CONCERTO DI NATALE con l’Orchesta del Liceo Musicale “G. Bruno” Chiesa del Sacro Cuore

VENERDì 20 DICEMBRE

Ore 16.30 Recita di Natale Nella casetta potrai trovare anche i nostri lavoretti. Sul palco del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo A cura della Scuola dell’infanzia Faà di Bruno

SABATO 21 DICEMBRE

Dalle 16.00 Street band natalizia per le vie cittadine Con la Banda N.S. di Pontelungo

Dalle 15.00 Babbo Natale dei Vigili del Fuoco in Piazza San Michele A cura del Comando Vigili del Fuoco di Savona –Distaccamento di Albenga

DOMENICA 22 DICEMBRE

Mercatino dell’Antiquariato Tutto il giorno IN Viale Martiri della Libertà A cura dell’Ass.ne Tra le Torri

Dalle 8.00 alle 12.00 Accoglienza della luce della pace Piazza San Michele A cura del Gruppo Agesci Albenga 1

Dalle 11.00 alle 20.00 Castagnata degli Alpini Nel Villaggio di Natale in Piazza del Popolo a cura dell’Ass.ne Alpini sezione di Albenga

Dalle 16.00 Street band per le vie cittadine con la Banda G. Verdi

Ore 21.00 Concerto della Musico Vocale Ingaunia “E. Marcelli” Cattedrale San Michele

GIOVEDì 26 DICEMBRE

Dalle ore 18.00 Manu Dj con Parpaglione al sax Nel Villaggio di Natale in Piazza del Popolo

DA VENERDì 27 DICEMBRE A LUNEDì 6 GENNAIO

Mostra “Verso l’Albenga moderna”. Tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.00. Martedì giovedì e domenica aperta anche al mattino dalle 10.00 alle 12.00.Via Roma 56 A cura dell’Ass.ne Vecchia Albenga

DOMENICA 29 DICEMBRE

Dalle ore 18.00 Dj Inoki ad Albenga nel Villaggio di Natale in Piazza del Popolo

LUNEDì 300 DICEMBRE

Dalle 16.00 Street band natalizia per le vie cittadine Con la Banda di N.S. Pontelungo

MARTEDì 31 DICEMBRE

Dalle 17.00 aspettando il nuovo anno con le sfiziosità proposte per la cena e dopocena nel Villaggio di Natale

Villaggio di Natale Dalle 21.00 Spettacolo con Franco Branco Dj in Piazza del Popolo

GIOVEDÌ 2 GENNAIO

Ore 21.00 Concerto di apertura del 37° Concorso pianistico Internazionale “Città di Albenga” con la vincitrice della 36° edizione Chiara Bleve, giovane pianista di soli 17 anni nella Cattedrale San Michele

DA VENERDÌ 3 A DOMENICA 5 GENNAIO

37° Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” Audizioni con la giuria composta dai Maestri Eugenio De Rosa, Isabella Lo Porto, Giampaolo Nuti, Emanuele Torquati, Maria Vacca

Auditorium San Carlo e Sale di Palazzo Oddo

DA VENERDÌ 3 A DOMENICA 5 GENNAIO

“Trofeo della Befana” Tutti i giorni al Palamarco – Regione Vadino a cura dell’ Albenga Volley

SABATO 4 E DOMENICA 5 GENNAIO

Dalle 14.00 alle 18.00 Albenga Brick Esposizione di opere realizzate con mattoncini Lego, area gioco e tanto altro. Palazzo Scotto Niccolari

DA LUNEDì 6 a MERCOLEDì 8 GENNAIO

potrai trovare lo stand di Albenga Brick nel Villaggio di Natale in Piazza del Popolo

SABATO 4 GENNAIO

Ore 17.00 Concerto “Armonia di note” Gran galà dell’Operetta Angelica Cirillo – soprano, Elena D’Angelo – soprano Matteo Mazzoli – baritono, Saadat Ismaylova – pianoforte al Teatro Ambra A cura dell’Ass.ne Vecchia Albenga

DOMENICA 5 E LUNEDì 6 GENNAIO

Dalle 11.00 alle 20.00 Castagnata degli Alpini Largo Doria A cura dell’Ass.ne Alpini – sezione di Albenga

DOMENICA 5 GENNAIO

Ore 15.30 Teatro “Pinocchio illustrato” Spettacolo di marionette per bambini Regia e testo di Amedeo Romeo Con Pietro Fabbri, volto storico del “Teatro della Tosse”Scene e illustrazioni di Paola Ratto, costume di Pinocchio di Emanuele Luzzzati in Piazza del Popolo a cura della Fondazione Luzzati e Teatro della Tosse

Ore 17.00 CONCERTO delle feste della Corale dell’Unitre Comprensoriale Ingauna “La Voce del Centa con il Maestro Massimo Trevia, dirige il maestro Eleonora Mantovani nella chiesa Santa Maria In Fontibus

dalle 16.00 Street band natalizia per le vie cittadine con la Banda G. Verdi

Ore 21.00 Gran Concerto finale del 37° Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” Serata di gala con premiazione in Teatro Ambra

LUNEDì 6 GENNAIO