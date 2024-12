Albenga, problema abitazioni e affitti residenziali. L’assessore Marta Gaia: “No alle case vuote”

“Esiste un oggettivo problema in tutta Italia riguardante il “diritto all’abitare” e, purtroppo, Albenga non ne è esente”. Lo afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia, che aggiunge: “Le famiglie vivono difficoltà oggettive, spesso arrivano a subire sfratti ritrovandosi, così, senza un’abitazione”.

“Non possiamo più tollerare che i problemi legati al diritto all’abitare vengano scaricati sui Comuni, costretti ad agire in continua emergenza. Servono interventi seri da parte del Governo Centrale sul tema dell’edilizia popolare, sugli affitti brevi e sui finanziamenti per queste tematiche” aggiunge.

“Il Comune può erogare contributi per supportare il pagamento degli affitti ed evitare quindi di arrivare allo sfratto. Ovviamente i contributi possono essere erogati fino ad esaurimento delle risorse di bilancio, vista anche la cancellazione da parte del governo centrale del fondo affitto per la morosità incolpevole. Chiediamo alle persone in difficoltà di rivolgersi per tempo ai servi sociali al fine di evitare lo sfratto”.

“Riscontriamo, inoltre, una difficoltà oggettiva a trovare abitazioni in affitto ad uso residenziale, specialmente a prezzi accessibili.

“Vorrei lanciare un appello ai proprietari di alloggi sfitti: non lasciate case vuote. Il Comune di Albenga ha già previsto la riduzione del 75% dell’IMU per chi affitta a canone concordato a persone in difficoltà. Chiedo a coloro che hanno delle abitazioni di accedere a tale opzione” conclude l’assessore albenganese.