Albenga, per l’ultimo dell’anno in piazza del Popolo “Street food village” e veglione in musica col dj Franco Branco

Albenga. Sarà il “Dj del mare” Franco Branco ad animare il veglione di capodanno in piazza ad Albenga.

Dal 30 dicembre 2024 al 1^ gennaio 2025 a partire dalle 11 in piazza del Popolo sarà allestito uno “Street food village” a cura dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, con tante golosità e specialità regionali.

Oltre a bere e mangiare, la sera 31 dicembre ci si ritroverà in piazza per cantare e ballare fino a tarda notte con il dj-set di Franco Branco: una lunga serata di divertimento per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Albenga.