Albenga, per il Team Vertical guidato da Pietro Mortelliti e Francesco Ravotti 11 vittorie al Kombat Tour Italia

Borghetto Santo Spirito. I ragazzi del Team Vertical guidati da Pietro Mortelliti e Francesco Ravotti durante la seconda tappa del Kombat Tour Italia ad Albenga hanno portato a casa ben 11 vittorie, molte le prestazioni dei giovani, tra cui alcuni esordienti che si sono distinti per coraggio e tecnica.

Oltre ai risultati conquistati sul ring, per il Team Vertical arriva anche l’orgoglio e l’entusiasmo per il crescente numero di atleti che partecipa agli eventi entrandone a far parte e contribuendo ad una sempre maggiore vita di squadra con determinazione e coinvolgimento, estendendo il coinvolgimento di alcuni membri della famiglia Vertical all’interno della terna arbitrale MSP.

La società si dichiara “pronta per molti nuovi eventi e progetti futuri tra i quali il 13 aprile il ‘memorial Cico Zerbini’ organizzata dallo stesso Team Vertical presso il palazzetto dello sport di Borghetto Santo Spirito”.