Albenga, nuovi giochi per Natale distribuiti ai bambini dal Centro Aiuto Vita Ingauno

Albenga. Come ogni anno il Centro Aiuto Vita ingauno si impegna a trovare giochi nuovi che Babbo Natale distribuisce davanti alla sede dell’Associazione, nel Centro Storico di Albenga, ai bimbi che segue durante tutto l’anno.

“In questo nuovo Natale, i bimbi da far felici, con un dono, sono 86 e siamo quindi rimasti sorpresi, ma anche particolarmente felici quando Coop Liguria ci ha contattati per comunicarci che avrebbero attivato, all’interno della filiale di Albenga, una raccolta di giochi da devolvere alla nostra Associazione – si legge in una nota -. Pochi giorni fa mi sono recata nel loro magazzino e ho potuto, già, ritirare un numero considerevole di giochi che provvederemo ad incartare e distribuire giovedì 19 ai nostri bimbi”.

“Questa iniziativa è espressione dell’impegno di Coop Liguria a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà ed è in sintonia con le azioni di solidarietà promosse dalla Cooperativa, come le raccolte di alimenti, beni di prima necessità e materiale scolastico “Dona la spesa”, le donazioni di prodotti alimentari attraverso i progetti “Buon Fine” e “Spesa sospesa” e le donazioni alle associazioni di volontariato impegnate nella lotta alla povertà” commenta Olivia Faccio di Coop Liguria.

“Siamo davvero soddisfatti che anche sul territorio la solidarietà e il sostegno alle realtà più deboli, si dimostrino presenti e le persone mettano in atto iniziative di tale rilevanza sociale. Colgo l’occasione per ringraziare, anche, tutte le persone che, privatamente ci hanno fatto pervenire un dono. Da parte nostra un sentito ringraziamento anche al Direttore Ipercoop di Albenga, Cosimo Giudice che si è dimostrato attento all’iniziativa ed estremamente collaborativo”, conclude Ginetta Perrone.