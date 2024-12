Albenga, nel 2024 l’Avis ha raccolto oltre 3mila euro per beneficenza

Albenga. Un bilancio di fine anno che guarda al donare quello dell’Avis comunale di Albenga. Durante l’anno tante le iniziative portate avanti dai volontari che hanno permesso di raccogliere fondi da destinare a diversi progetti.

In particolare: 1.020 euro per il Gaslini; 1.690 euro per Telethon; 600 euro per “Fratelli dimenticati”.

In più l’Avis di Albenga sostiene l’Unicef con una donazione di 50 euro al mese e collabora con le altre associazioni del territorio. In particolare, ha permesso all’ANT di utilizzare la sede Avis per le visite di prevenzione oncologica che periodicamente vengono fatte sul territorio.

“Donare il sangue fa bene a te e agli altri. Per diventare donatore è possibile prenotare la visita per l’idoneità al numero: 0182.562249. il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12. Per info https://www.avisalbenga.it/“, hanno fatto sapere da Avis Albenga.