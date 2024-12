Albenga, incidente in moto sulla via Aurelia: una persona ferita e soccorsi mobilitati

Albenga. Incidente stradale, nella serata odierna (20 dicembre), ad Albenga. Si è verificato lungo la via Aurelia, all’altezza dell’In’s Mercato, pochi minuti dopo le 18.

A rimanere coinvolta è stata una moto: ferita la persona alla guida del mezzo a due ruote, una donna di 50 anni.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e dell’automedica del 118.

Stando a quanto riferito, le condizioni di salute della donna non sarebbero state giudicate gravi, ma è stata comunque trasportata in codice rosso (per dinamica) all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’incidente, anche gli agenti della polstrada per svolgere i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.