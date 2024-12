Albenga, deruba i volontari del canile rifilando loro 50 euro falsi

Albenga. Finge di acquistare un regalo, pagando con 50 euro interi e ricevendone 40 di resto. Ma non torna a ritirare il pacchetto, e i volontari scoprono di essere stati imbrogliati: i 50 euro erano falsi.

Mentre a Savona tiene banco una meravigliosa storia natalizia, ad Albenga evidentemente lo spirito del Natale non ha contagiato proprio tutti. A farne le spese sono stati i volontari del canile di Albenga dell’associazione “Sulle tracce di Diuk”, vittime loro malgrado dello spiacevole episodio accaduto ieri alla fiera di Natale nella cittadina ingauna.

“Come ogni anno abbiamo posizionato il nostro stand in piazza del Popolo – racconta una volontaria – proponendo oggetti realizzati dalle volontarie per finanziare gli interventi su cani e gatti del territorio che necessitano il nostro aiuto. Chi si avvicina al nostro banchetto e sceglie i nostri oggetti lo fa per donare. Un dono doppio: un dono per un peloso bisognoso e un dono da regalare con un significato profondo”.

“Ieri sera dopo una lunga giornata, ormai stanche e in fase di chiusura, quando ormai era quasi stato tutto riposto, un individuo dal bell’aspetto ha scelto un ultimo regalo – prosegue il racconto – Affermava di avere la macchina parcheggiata male quindi, mentre noi provvedevamo a preparargli una confezione regalo, ci lasciava 50 euro; noi prontamente gli abbiamo dato un resto di 40 euro, perché la moglie con il passeggino avrebbe recuperato il pacchettino di lì a poco. Il pacchettino è rimasto a noi, come i 50 euro falsi“.

L’amarezza è tanta: “Un atto disonesto nei confronti di chiunque, sia un commerciante o un lavoratore, ma ancora di più nei confronti di un’associazione senza scopo di lucro. Le associazioni di volontariato sono fatte di persone che spendono la propria vita per altri, siano essi persone o cani o gatti. Sono cose che lasciano un po’ l’amaro in bocca proprio perché chi fa volontariato crede in un mondo migliore“.

“Ma di una cosa siamo contente – concludono – Se, durante le feste natalizie, questo ‘signore’ dopo i vari gozzovigli avesse disturbi intestinali, avrà anche i soldi sufficienti per la farmacia…”.