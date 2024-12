Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Pulizia rio Carenda? Inascoltati gli appelli di aziende e cittadini vittime di alluvioni”

Albenga. “Dopo il sopralluogo di questa mattina, siamo davanti all’ennesima dimostrazione di immobilismo e irresponsabilità da parte del sindaco di Albenga. Ogni tratto del rio Carenda non pulito è una potenziale bomba ad orologeria pronta ad esplodere alla prima ondata di maltempo”.

Lo dichiarano il consigliere comunale Ginetta Perrone con il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Purtroppo conosciamo fin troppo bene le conseguenze delle forti e improvvise piogge, anche quando durano solo pochi minuti. E il sindaco dovrebbe conoscerle altrettanto bene, visto che non perde mai occasione di farsi fotografare il giorno dopo, per mostrarsi vicino a chi ha subito i danni alluvionali”.

“La prevenzione dei rischi idrogeologici non è mai stata una priorità per questa amministrazione, né per quella precedente, guidata dallo stesso sindaco. Anni di inerzia, di progetti mai presentati per ottenere finanziamenti e di scelte rimandate, sempre in attesa di contare i danni invece di evitarli”.

“Il sindaco firmi subito l’ordinanza necessaria per la pulizia del tratto centrale del rio Carenda, che oggi non solo viene ignorato nei lavori di manutenzione, ma nemmeno monitorato, a differenza delle aree a monte e a valle già interessate dagli interventi” concludono Perrone e Ciangherotti.