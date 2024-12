Albenga Calcio nel caos, il sindaco Tomatis: “Auspico un intervento della Federazione”

Albenga. “Sono amareggiato per quello che sta succedendo e, a questo punto, auspico un intervento della Federazione”.

Parola del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha così commentato le ultimi vicissitudini della compagine calcistica cittadina, l’Albenga Calcio. Già al centro di polemiche da inizio stagione, ha disertato l’ultimo impegno in campionato con l’Imperia.

“Come Comune abbiamo già previsto un incontro con l’Albenga Calcio e con le altre società che utilizzano lo Stadio Riva. Si tratta di un incontro tecnico in considerazione dell’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza nello Stadio Riva. Ci auguriamo la partecipazione di tutte le società per un confronto”, le parole del primo cittadino ingauno.

Nel frattempo, per giustificare l’assenza dal campo contro l’Imperia, la società ha inviato un comunicato con pesanti accuse (corredato anche da nomi e cognomi) verso due tifosi che avrebbero “ripetutamente minacciato giocatori, staff e collaboratori, addirittura di incendiare la loro auto”.

Ma quest’ultimo episodio ha ovviamente aumentato il senso di incertezza attorno alla squadra e al suo futuro a breve e lungo termine, con addirittura lo spettro del ritiro o dell’esclusione dal campionato.