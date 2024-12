Albenga Calcio, la minoranza incalza il sindaco: “Non scappi ai problemi, servono risposte”

Albenga. “Esprimiamo grande preoccupazione per l’immobilismo del primo cittadino di fronte alla crisi dell’Albenga Calcio. Se davvero il sindaco ritiene di non poter intervenire perché si tratta di una società privata, ricordiamo che questa società gestisce un bene pubblico e porta il nome della nostra città nei campi del nord Italia”.

Lo dichiara, a nome di tutti i consiglieri di minoranza ingauni, il consigliere Nicola Podio.

“È inaccettabile che si continui a ignorare quanto sta accadendo, un problema che sta compromettendo non solo l’immagine di Albenga, ma anche l’intera comunità, con gravi ripercussioni sui nostri commercianti e cittadini”.

L’esponente di opposizione consiliare aggiunge “Per questo motivo, come minoranza, chiediamo la convocazione della commissione capigruppo per approfondire la questione e trovare indirizzi risolutivi concreti. Se davvero, come sostengono gli ultrà, il sindaco era in prima linea a celebrare i successi quando tutto andava bene, salvo poi allontanarsi nei momenti di difficoltà, questo comportamento sarebbe estremamente irrispettoso nei confronti dell’intera comunità”.

“L’Albenga Calcio è una parte essenziale del nostro tessuto sociale e merita la massima attenzione e rispetto” conclude Podio.