Albenga, appello dall’assessore Secco: “Teniamo pulita la nostra città e conferiamo correttamente i rifiuti”

Albenga. L’assessore all’ambiente di Albenga Mirco Secco lancia un appello: “Non abbandonate i rifiuti sul territorio. Con senso civico teniamo insieme più pulita la nostra città”.

E prosegue: “Anche in questi giorni di festa gli operatori della SAT continuano a lavorare su tutto il territorio. Se spesso si ricordano i medici, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine che garantiscono servizi essenziali anche nei giorni di festa, più raramente si pensa che è essenziale anche l’operato di chi, attraverso il suo lavoro, tiene pulita la città”.

“Purtroppo – spiega l’assessore Secco – anche in questi giorni abbiamo trovato abbandoni indiscriminati di rifiuti e ingombranti sul territorio, in questo caso nella zona di Lusignano. Chi compie questi gesti non solo dimostra di non aver alcun senso civico, ma danneggia se, gli altri e l’ambiente. Chiedo la collaborazione di tutti affinché insieme si possa ottenere una città più pulita e si possa continuare a crescere nella percentuale di differenziata. Solo in questo modo la TARI non dovrà aumentare, ma anzi potrebbe diminuire per tutti. C’è ancora troppa gente che non differenzia i rifiuti o lo fa nella maniera scorretta. Gli operatori della SAT sono sempre disponibili anche a fornire le spiegazioni necessarie. Basta andare sul loro sito per avere i recapiti. Aiutateci a rendere Albenga ancora più bella!”.