Albenga, all’Auditorium san Carlo nuovo incontro sull’Isola Gallinara

Albenga. Sabato 14 dicembre, alle 17, all’Auditorium San Carlo di Via Roma si terrà l’incontro “L’isola Gallinara da rifugio di San Martino a bene pubblico”.

L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna “Albenga Passato e Presente” organizzata dal Professor Mario Moscardini con la Fondazione G. M. Oddi.

L’Isola Gallinara, perla del Mar Ligure, è entrata nel mito e nella storia come rifugio di San Martino di Tours e di Papa Alessandro III, sede di un antico monastero, punto di avvistamento dei corsari barbareschi, possesso dei Vescovi di Albenga. Venduta all’asta nella metà dell’Ottocento diventa proprietà di ricchi uomini d’affari e armatori che la conservano come un’oasi di villeggiatura esclusiva.

Ai proprietari attuali si è aggiunto da poco lo Stato che tramite il Ministero per i Beni e le attività culturali ha acquisito la Villa Padronale che domina l’isola. Un preludio che mira a trasformare in un futuro non ancora definito la Gallinara in bene pubblico con attività sostenibili legate alla storia, all’ambiente, alla cultura e allo sport.

A presentare il passato, il presente e il futuro della Gallinara intervengono Rosa Bellantoni, già Presidente della “Società pubblica Isola di Albenga srl” e l’avvocato Giorgio Cangiano, Consigliere delegato alla tutela, fruizione e valorizzazione dell’Isola Gallinara.

L’ingresso è libero e al termine della conferenza la Fondazione G.M. Oddi offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.