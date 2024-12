Alassio, tamponamento tra auto in via Giancardi: un ferito

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi ad Alassio, in via Francesco Maria Giancardi.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15.00, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto alcune auto in transito, per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio nella dinamica del sinistro uno dei conducenti, che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari arrivati sul posto, i militi della Croce Bianca alassina e il 118: in seguito il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle sue condizioni, l’automobilista non è grave. Medicati sul posto, invece, gli altri conducenti delle vetture interessate.