Alassio, parata di stelle per la nona edizione di “Footgolf in spiaggia: 12 buche per 12 befane”

Alassio. Sarà una parata di stelle a far vivere grandi emozioni alla imminente nuova edizione, la nona, di “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane” in programma il 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania ad Alassio. L’elenco dei campioni e artisti che si sono aggiunti nelle ultime ore sono davvero “stellari”.

Oltre a Massimo Carrera, Roberto Cravero, Stefano Eranio, si sono aggiunti Bordon, Nicola Berti, Ganz, Melli, Fuser, Beccalossi, Onofri, Canuti, Monelli, Bortolazzi, Scanziani, Albrigi, Santin, Pallavicini e poi Chiappucci, Bugno, Bonfrisco, Carena, Perone, Andrea Bove, Luca Galtieri, Fabrizio Maiello, Moreno Buccianti e le rappresentanti delle nazionali femminili Curvy e Tatoo Barbara Morris, Elena Galliano e Francesca Angelo e naturalmente i giocatori della lega nazionale Footgolf e associazione italiana footgolf, Footgolf Motta e L.A. United Footgolf.

Una sfida sulla splendida spiaggia di Alassio per combattere il cancro che sarà presentata da Nick The Nightfly, Rinaldo Agostini e Marco Dottore.

La manifestazione è stata organizzata con un fine benefico, aiutare la Fondazione Airc. E tra l’altro l’evento godrà del patrocinio della Regione Liguria che ha deciso di sostenere la spettacolare sfida dei campioni di un tempo che sono pronti a mettersi in gioco e mettere in pratica il loro talento nella grande giornata dedicata al footgolf.

L’evento che chiuderà le manifestazioni natalizie di Alassio è organizzato da Eccoci Eventi, in collaborazione con il Comune di Alassio e diverse realtà locali, vedrà come sempre il coinvolgimento di numerosi sponsor e attività commerciali della zona, che sin dalla prima edizione supportano l’iniziativa, rendendola un grande successo.