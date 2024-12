Alassio, inaugurazione per l’opera dell’artista Rudy Mascheretti donata alla scuola “Ollandini”

Nella mattinata odierna, presso l’istituto secondario di primo grado “M.M. Ollandini” di Alassio si è svolta l’inaugurazione della grande opera pittorica donata dall’artista alassino Rudy Mascheretti alla scuola. Il dipinto, delle dimensioni di 300×200 cm, rappresenta un inno alla gioventù e alle speranze degli studenti, ed è stato concepito come emblema del percorso verso la conoscenza e il futuro. È stata offerta alla scuola per ribadire il valore della conoscenza e della cultura, come veicolo di crescita personale e fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

Il titolo “Verso l’orizzonte” esprime il desiderio dell’artista che ciascun giovane possa perseguire i propri obiettivi con passione e determinazione. Mascheretti – che ha anche inteso omaggiare con la sua opera uno dei simboli della città, avendo raffigurato il Pontile Bestoso percorso da numerosi giovani – ha condiviso durante l’inaugurazione il suo ricordo degli anni trascorsi nella scuola, sottolineando l’importanza delle esperienze di vita e degli insegnamenti ricevuti. Mascheretti ha altresì ringraziato le istituzioni e la dirigenza scolastica per il supporto ricevuto, con l’augurio che il suo dipinto possa ispirare generazioni di studenti a esplorare il mondo con ottimismo e intraprendenza.

L’opera è stata inaugurata alla presenza del vicesindaco del Comune di Alassio Angelo Galtieri, del presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda, del consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, degli assessori comunali Franca Giannotta e Patrizia Mordente, del consigliere comunale Mariacristina Boeri e della dirigente scolastica Sabina Poggio. Ha presentato l’opera la critica d’arte Roberta Bani, ed in rappresentanza del Maestro Mascheretti è intervenuto il gallerista alassino Alessandro Scarpati. Madrina della cerimonia è stata la presidente della Soms della frazione alassina di Solva Simonetta Brianti, che ha illustrato agli studenti la figura storica di Margherita Morteo Ollandini, legata ai giovani alassini, a cui è dedicato il nuovo istituto di Alassio, inaugurato lo scorso anno dopo essere stato visitato dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Il vice sindaco del Comune di Alassio Angelo Galtieri ha dichiarato: “Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale desidero esprimere un sentito ringraziamento all’artista Rudy Mascheretti, che con la sua donazione ha offerto un’opera davvero molto importante alla nostra città, che si colloca meravigliosamente nel contesto perfetto di questa scuola nuova, frutto di un grande investimento della nostra Amministrazione e che rappresenta uno degli edifici scolastici più all’avanguardia sull’intero territorio nazionale”.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda ha sottolineato: “Costruire una scuola significa essere consapevoli che l’istruzione è il motore della società. Mettere al primo posto della spesa pubblica l’investimento in questa scuola è ciò che la nostra amministrazione comunale ha inteso orgogliosamente fare. Ci fa veramente piacere inaugurare oggi questa splendida opera, realizzata per gli studenti. I protagonisti di questa giornata di festa sono loro, con i migliori auguri per un avvenire radioso”.

Il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi ha aggiunto: “Ci fa veramente piacere inaugurare oggi questo importante dipinto realizzato da un artista alassino di grande talento, che va ad arricchire la nostra nuova e meravigliosa scuola, la prima ad essere stata ultimata con i fondi del PNRR, riconosciuta come un edificio eccellente sotto il profilo tecnologico, funzionale e della sostenibilità energetica”.