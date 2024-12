Alassio, il porto Luca Ferrari verso le energie rinnovabili: tra gli interventi la copertura della nuova darsena con i pannelli solari

Alassio. Il porto Luca Ferrari di Alassio, da 19 anni, premiato con la prestigiosa Bandiera Blu della Fee, mette la prua verso le energie rinnovabili. Uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di Alassio in sinergia con il Cda della Marina di Alassio, presieduto da Rinaldo Agostini, e il direttore generale Marino Agnese, infatti, è quello di dedicare un’area importante dell’approdo turistico alimentandola con l’energia solare.

“La zona indicata per questo progetto innovativo del nostro scalo – afferma il presidente Rinaldo Agostini – è quello della nuova darsena in prossimità della banchina dei pescatori. È nostra intenzione realizzare una copertura del parcheggio che avrà una doppia valenza: creare un posteggio coperto per le auto e installare sulla tettoia una serie di pannelli fotovoltaici che produrranno energia “pulita” per quella importante area del nostro approdo turistico”.

È una delle operazioni strettamente collegate ai progetti di sviluppo del porto calendarizzati dalla Marina di Alassio, società partecipata al 100% dal Comune di Alassio, avviati con l’installazione delle barriere intelligenti all’ingresso del porto, completamente computerizzate. Un sistema che permette un accesso più agevole e veloce ai diportisti e agli utenti dello scalo marittimo. Sempre a proposito di interventi futuri, nell’ambito di uno sviluppo del porticciolo turistico, nell’arco dei prossimi tre anni, è previsto il potenziamento della rete elettrica della diga foranea.

“Ciò consentirà di distribuire in modo migliore l’energia necessaria agli yacht di dimensioni più grandi ormeggiati in quell’area dello scalo”, annuncia Rinaldo Agostini.

Nel frattempo, il porto, anche durante il periodo invernale, continua a garantire la sua operatività 24 ore su 24 con gli 11 dipendenti, ovvero 8 ormeggiatori, 2 impiegati dell’amministrazione sotto il coordinamento del direttore generale Marino Agnese.