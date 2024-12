Alassio, il bilancio di previsione oggi passa in consiglio comunale: “Chiusura in pareggio”

Alassio. Dopo la presentazione nella riunione dei capigruppo, il Bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Alassio – che chiude a pareggio con la somma di 39.791.095 euro e un saldo di cassa presunto di quasi 13 milioni di euro – verrà discusso e votato stasera, lunedì 23 dicembre, in Consiglio Comunale.

“La chiusura a pareggio con l’importante somma di quasi 40 milioni di euro e un saldo di cassa presunto di quasi 13 milioni – dichiara l’assessore al Bilancio del Comune di Alassio Patrizia Mordente – confermano ampiamente lo stato di buona salute economico-finanziaria del nostro Ente. Questo risultato assume particolare valore considerando le uscite finanziarie considerevoli previste nel corso del 2025, quali il pagamento della tranche finale al CNAM relativo all’acquisto delle quote precedentemente di sua proprietà della Marina di Alassio, la seconda rata per l’accordo FINCOS e il saldo dell’atto di avveramento del parcheggio La Piccola da versare alle Ferrovie dello Stato”.

Le entrate correnti del Comune di Alassio nel Bilancio di Previsione 2025-2027 che verrà presentato questa sera in Consiglio Comunale ammontano a circa 27 milioni di euro, cui si aggiungono trasferimenti correnti per 947.451,00 euro, entrate extra tributarie per 3.775.822 euro ed entrate in conto capitale pari a 2.495.000 euro. Tra le spese si rilevano quelle correnti per 32.885.321 euro e quelle in conto capitale per 2.893.882 euro. La maggiore entrata per il Comune di Alassio è rappresentata dall’IMU, stimato per il 2025 di oltre 18 milioni di Euro, di cui però quasi 10 milioni andranno riversati allo Stato centrale per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, lasciando al Comune di Alassio circa 8,9 milioni di euro. Il canone unico patrimoniale è stimato di 700.000 euro mentre la TARI per 6.358.322 euro.

“Per quanto riguarda le entrate tributarie – prosegue l’assessore Mordente – esse saranno in linea con gli esercizi passati senza prevedere alcun aumento della pressione fiscale. Un’entrata importante è altresì rappresentata dall’imposta di soggiorno, stimata in 530.000 euro, che sarà interamente destinata al settore Turismo in coordinamento con la Rete Locale del Turismo”.

“Nel nostro bilancio – continua l’assessore Mordente – grande importanza assumono, come sempre, le opere pubbliche, con interventi stimati per 2.893.882 euro, che verranno finanziati interamente con fondi di bilancio. Tra i lavori di maggiore rilievo vi sono il completamento della riqualificazione di Piazza Partigiani, la scuola materna di Villa Fiske, la sistemazione dello Stadio Ferrando, il risanamento di ponente di Passeggiata Ciccione, la messa a norma degli impianti della Biblioteca Civica – compreso quello antincendio – il progetto di riqualificazione della via Iulia Augusta finanziato con il sostegno della Fondazione Compagnia San Paolo, il proseguimento dell’eliminazione delle barriere architettoniche sul territorio cittadino, nonché la ricostruzione di muri di sostegno delle strade comunali a seguito di frane e smottamenti. Questi interventi si aggiungono a quelli presenti nel Fondo Pluriennale Vincolato in corso di definizione, garantendo continuità alla realizzazione di progetti strategici per il nostro territorio. Per quanto riguarda il capitolo delle Politiche Scolastiche, gli importi stanziati ammontano a circa 800.000 euro garantendo l’avvio di progetti fondamentali, come il “Campo Sole”, per cui sono già previsti 180.000 euro iniziali. Passando alle Politiche Sociali, è stato previsto uno stanziamento iniziale di oltre 1.200.000 euro, che sarà soggetto a ulteriori incrementi in base alle necessità che emergeranno durante l’anno. In questo bilancio, particolare attenzione è stata naturalmente dedicata anche ai capitoli di Sport, Turismo, Cultura e Commercio, con congrue risorse che andranno adeguate durante l’anno come già negli esercizi passati. Attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale è stata naturalmente posta anche ai capitoli inerenti il verde pubblico, con una somma pari a 260.000 euro comprensiva del contratto di servizio per la gestione del Parco di Villa Fiske, affidata alla società partecipata Gesco”.

“Per quanto riguarda il risultato presunto di Amministrazione – aggiunge l’assessore – si stima una somma complessiva di 19.096.827 euro, di cui circa 5 milioni e mezzo di euro destinati al Fondo crediti di dubbia esigibilità e 6 milioni e mezzo di euro al Fondo contenzioso. Nel Bilancio di previsione è inoltre presente la parte di avanzo vincolato pari a 2.073.296 euro. L’avanzo libero presunto alla data odierna è pari a 4.352.787,95 euro, e sarà determinato in via definitiva in sede di Rendiconto. Concludo infine sottolineando che sono molto soddisfatta sia per il risultato di questo Bilancio sia per le tempistiche, essendo riusciti a portare in Consiglio la sua approvazione entro il termine “ordinario” del 31 dicembre 2024. Riuscire a rispettare il termine di legge senza utilizzare le successive proroghe consentirà al nostro Ente di iniziare il 2025 in piena operatività amministrativa economico-contabile, evitando la gestione in esercizio provvisorio con tutti i limiti imposti dalla relativa normativa. Ciò è stato possibile con la fattiva collaborazione dell’intera Amministrazione Comunale e degli Uffici, che ringrazio sentitamente per l’impegno dimostrato”.