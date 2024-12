Alassio, il 60° cimento invernale a Santo Stefano con la discesa dal cielo dei Babbi Natale

Nello scenario di Alassio Christmas Town illuminata a festa e ricca di attrazioni come il Luna Park, la pista di pattinaggio sul ghiaccio accanto al Palazzo Comunale, la Casetta di Babbo Natale in piazza Matteotti, il mercatino artigianale “Arte del Natale” con laboratori per bambini in piazzetta Beniscelli, il concorso “Lo Shopping dei Sogni” e tante animazioni per le vie della città, si avvicina uno degli eventi più attesi del Natale in Riviera: la 60esima edizione del cimento invernale di Santo Stefano.

E quello alassino apre una serie di “ciumbe” di fine e inizio anno nelle varie località della riviera savonese.

Il programma della giornata, che si svolgerà nelle immediate adiacenze del Pontile Bestoso, prevede l’inizio alle ore 10.15 con una dimostrazione di Marcia Acquatica a cura dell’Alassio Wave Walking CNAM. Alle ore 10.45 si terrà la gara di Canotto Race Winter, in cui gli equipaggi dovranno utilizzare un canotto fornito di remi e non modificato percorrendo 200 metri in mare su un gommone nei pressi del Pontile Bestoso. Alle ore 11.15 si svolgerà il mitico Cimento Invernale, che vedrà adulti e bambini tuffarsi nelle acque invernali di Alassio accanto al Molo. Organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio e il Circolo Nautico al Mare (CNAM) e con il supporto della Polizia di Stato, questa manifestazione attira ogni anno oltre 200 partecipanti e numerosi spettatori. Per tutti i partecipanti sono previsti omaggi, un diploma e un brindisi finale (per partecipare o ricevere ulteriori dettagli, è possibile contattare gli organizzatori al seguente recapito: 338 3068111).

Novità di quest’anno, in collaborazione con l’Aeroclub Savona e della Riviera Ligure A.S.D., sarà un lancio di Babbi Natale in paracadute, che atterreranno sulla spiaggia di Alassio. L’esibizione, resa ancora più spettacolare da fumogeni colorati, è in programma alle ore 12 (in caso di maltempo sarà rinviata al 1° gennaio alle ore 15) e sarà aperta dal passaggio della flotta degli aerei dell’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure. Nel pomeriggio, alle ore 14.00, la castagnata degli Alpini animerà ulteriormente la giornata, che sarà inoltre allietata dalla Banda Musicale Città di Alassio. Alle ore 16.30, i festeggiamenti proseguiranno in Piazza Matteotti con il simpatico Christmas Circus che vedrà protagonisti Fortunello, Marbella e Mirtilla.

Il vicesindaco del Comune di Alassio Angelo Galtieri dichiara: “Ci fa veramente piacere dare il via alla 60esima edizione dello storico Cimento Invernale di Santo Stefano, che di anno in anno diventa una manifestazione sempre più bella e spettacolare, grazie all’impegno profuso dalla Società Nazionale di Salvamento e da tutte le realtà e le persone che concorrono a rendere il 26 dicembre ad Alassio una giornata di grande festa. Un ringraziamento davvero sentito alle collaborazioni storiche che continuano a sostenerci in questa manifestazione e alle nuove collaborazioni che arricchiscono ulteriormente questo evento davvero unico, che rende Alassio capitale del divertimento più spensierato con protagonista il nostro meraviglioso mare”.

“Siamo veramente orgogliosi – dichiara la Società Nazionale di Salvamento – di festeggiare quest’anno la sessantesima edizione del Cimento Invernale di Alassio, che è come sempre un’occasione emozionante e coinvolgente per celebrare il nostro amore per il mare. E’ bello vedere che nel corso degli anni altre realtà del territorio si sono unite a questa manifestazione, apportando nuove e interessanti iniziative che ruotano intorno al cimento e che contribuiscono a valorizzare questa storica manifestazione”.

In attesa di questa spettacolare giornata, il programma delle iniziative nel periodo prenatalizio ad Alassio prevede: sabato 21 dicembre, dalle ore 16,30 in Piazzetta Beniscelli, l’esibizione dell’acrobata Squilibrio, che proporrà “Un Natale con i fiocchi”; sempre in Piazzetta Beniscelli, nell’ambito della manifestazione “Arte del Natale” sia sabato 21 sia domenica 22 dalle ore 16 ci sarà un simpatico “Truccabimbi”. Sabato alle ore 21, presso l’ex chiesa Anglicana, si terrà “Ritruvammusse insemme”, il tradizionale appuntamento prenatalizio organizzato e promosso dall’Associazione Vecchia Alassio con il patrocinio del Comune di Alassio. Domenica 22 dicembre, la magia delle feste si rinnoverà con l’esibizione “La pasticceria delle meraviglie”, con gag, numeri di equilibrio e golose apparizioni ispirate al mondo di Willy Wonka, dalle ore 16.30 in Piazza Airaldi e Durante.

Contemporaneamente, per le vie cittadine, andrà in scena un entusiasmante spettacolo con le bolle di sapone. Il calendario degli eventi prenatalizi proseguirà lunedì 23 e martedì 24 con le letture di “Favole sotto l’albero”, a cura di Editrice Il Puntino, in programma alle ore 11 e alle ore 16 in Piazzetta Beniscelli. Inoltre, martedì 24 dicembre si svolgerà lungo le vie cittadine la divertente parata “Alberi in festa”, che dalle ore 16.30 vedrà protagonisti gli alberi di Natale viventi. E’ inoltre in corso alla Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” (fino al 10 gennaio) la mostra internazionale “Supercharged by AI”, con ingresso libero, mentre presso la galleria FineHeart Gallery è possibile visitare la mostra Picasso&Elenarede: BodiesMatter – patrocinata dal Comune di Alassio, con una raccolta di riproduzioni delle linografie di Pablo Picasso accostate alle opere della scultrice Elena Rede.