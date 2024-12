Alassio, il 14 dicembre la commemorazione dedicata al Capitano Franco Balbis nell’80^ anniversario della morte

Alassio. Sabato 14 dicembre alle ore 17.30, presso l’istituto Don Bosco di Alassio, si svolgerà la commemorazione dedicata al capitano Franco Balbis, Medaglia d’oro al valor militare, nell’80° anniversario della sua morte. L’iniziativa, organizzata dal Centro Pannunzio in collaborazione con FIVL-Raggruppamento Ingauno Volontari della Libertà e l’istituto Salesiani Don Bosco, è patrocinata dall’assessorato al volontariato del Comune di Alassio.

Il capitano Franco Balbis, condannato a morte dal regime fascista e fucilato a Torino il 5 aprile 1944, aveva compiuto gli studi liceali presso i Salesiani di Alassio. Ufficiale dell’Esercito decorato in Africa durante la seconda guerra mondiale, dopo l’armistizio aderì alla Resistenza con il CLN piemontese. Al presidente del tribunale che dopo l’arresto gli domandò perché non avesse accettato di entrare nello Stato maggiore dell’esercito repubblichino, ed avere così salva la vita, rispose: “Ho sempre camminato sulla via dell’onore”.

La commemorazione si aprirà alle 17.30 con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli dell’Istituto don Bosco, cui seguiranno un intervento del professor Franco Quaglieni, presidente del Centro Pannunzio, in ricordo del capitano Balbis, e le letture a cura del generale Franco Odello. Porteranno un saluto istituzionale il sindaco di Alassio Marco Melgrati e Gianfranco Cagnasso per il Coordinamento FIVL. La commemorazione si concluderà con la deposizione di una corona di alloro dinanzi alla piastrella dedicata al capitano Balbis all’interno dell’istituto Don Bosco.