Alassio celebra le eccellenze del commercio: premiate le attività storiche della città

Alasiso. Si è svolta oggi, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Alassio, la cerimonia dedicata alla celebrazione di alcune delle attività storiche che hanno superato i 50 anni di esercizio e che rappresentano l’eccellenza del tessuto commerciale del territorio.

Durante l’evento, il sindaco Marco Melgrati, il vicesindaco Angelo Galtieri e l’assessore al Commercio Franca Giannotta hanno consegnato le targhe in argento dorato ai titolari di “A Bitega du Zepin”, “Eleganza”, “Gianni Di Muro”, “Valigeria Polli dal 1928” e “Valmoda”. Nella stessa occasione è stata conferita la targa anche a “Spinnaker”, che non ha potuto essere presente per impegni fuori regione e che la ritirerà presto.

L’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Nella nostra Sala Consigliare abbiamo il piacere di accogliere e di omaggiare oggi alcune delle attività che nella loro varietà rappresentano l’eccellenza e l’imprenditoria vivace che anima la nostra città. Un grazie veramente sentito a queste realtà che da decenni sono radicate sul nostro territorio, costituendone parte integrante, e contribuiscono a impreziosire Alassio, addirittura valorizzando la sua immagine al di fuori dei confini regionali. Tutto questo è reso possibile grazie al talento, alla passione e ad uno spirito imprenditoriale che non è mai venuto meno, neanche nei momenti più complessi dal punto di vista economico. Ciascuna di queste realtà rappresenta un modello virtuoso per le nuove generazioni”.