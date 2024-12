Alassio capofila del Progetto AFA Parkinson: evento al Palazzetto dello Sport

Alassio. Nella mattinata di oggi, giovedì 19 dicembre, si è svolto uno speciale evento dedicato ai pazienti inseriti nel progetto AFA Parkinson, ideato e portato avanti dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio in collaborazione con il Distretto Sanitario ASL 2 Albenganese, Gesco e ASD “In Movimento”.

Il progetto AFA Parkinson è iniziato ad Alassio e ad Andora nel 2023, e attualmente coinvolge 5 comuni savonesi (Alassio, Andora, Albenga, Ceriale e Loano) e 2 Distretti Sanitari (Albenganese e Finalese). Alassio è il Comune capofila che raggruppa il maggiore numero di persone affette da Parkinson e accoglie anche i residenti nell’entroterra e nella provincia di Imperia. Ad oggi la Provincia di Savona (ASL2) è la seconda provincia italiana, dopo quella di Verona, per numero di pazienti affetti da Parkinson inseriti in un progetto strutturato di attività fisica adattata che segue protocolli scientifici nazionali e internazionali.

Erano presenti questa mattina tutti gli 84 partecipanti al progetto AFA Parkinson del territorio – provenienti da Arma di Taggia fino Savona ed entroterra imperiese e savonese – e nel corso dell’evento hanno svolto una dimostrazione pratica dell’attività fisica adattata che svolgono abitualmente.

Insieme all’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, sono intervenuti Maria Iris Grassi (direttore del Distretto Sociosanitario di Albenga), Tiziano Tamburini (referente dell’Ambulatorio Disordini del Movimento S.C. Neurologia dell’Ospedale Santa Corona), Maria Laura Bianchi (neurologa dell’ospedale di Savona), Francesca Zucchi (referente aziendale per l’Attività Fisica Adattata dell’ASL2 SSD Attività Riabilitativa Levante, Ospedale S. Paolo di Savona e Cairo Montenotte), Caterina Rosso (fisioterapista, coordinatore progetti AFA Distretto Sanitario Albenganese), Marian Mocanu (esperto in esercizio – terapia per la malattia di Parkinson), Gian Emanuele Fracchia (Amministratore Unico di Gesco srl) e Flavio Marchiano (presidente del Consiglio Comunale di Andora, con delega alla Sanità). Erano altresì presenti all’evento i neurologi dell’ASL2 Savonese, i fisiatri dell’ASL 2 Savonese, i fisioterapisti dei Distretti Sanitari di Albenga, Finale Ligure e Savona, l’equipe di fisioterapisti dell’Ospedale San Paolo di Savona, e il Comandante della Polizia Locale di Alassio e dirigente comunale Francesco Parrella. Sono stati inoltre trasmessi i saluti della dottoressa Francesca Zucchi e della dottoressa Iris Grassi.

Durante la manifestazione si sono svolti alcuni momenti musicali, curati dal Maestro Maurizio Pettigiani della Scuola di Musica San Giorgio di Cervo, e sono state esposte le opere pittoriche di Liliana Ardente e le creazioni in legno di Mario Ravera.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti dichiara: “Quando Marian Mocanu mi ha parlato per la prima volta di questo progetto, l’abbiamo subito accolto con molto piacere. A distanza di due anni dal suo avvio, siamo molto orgogliosi dei risultati finora raggiunti, con la nostra città che è diventata capofila di questa iniziativa così importante e con il nostro Plazzetto dello Sport che è il centro delle attività. Un grazie veramente sentito a Marian Mocanu, a Gesco, che è impegnata a fianco della nostra Amministrazione Comunale, e a tutte le realtà e le persone che collaborano per la buona riuscita di questa iniziativa che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra città e che risulta essere un modello a livello nazionale e non solo“.

Il dott. Tiziano Tamburini, referente dell’Ambulatorio Disordini del Movimento S.C. Neurologia dell’Ospedale Santa Corona, sottolinea: “La malattia di Parkinson è una sindrome complessa caratterizzata in varia misura da un disturbo del movimento e da sintomi non motori; ad oggi il neurologo dispone di terapie che consentono un ottimo controllo delle problematiche correlate alla malattia, pertanto un regolare follow up ambulatoriale specialistico è cruciale, ma l’attività fisica riveste un ruolo molto importante e scientificamente dimostrato. Il nostro progetto AFA-P, condotto parallelamente o in alternativa alla fisioterapia eseguita in ambito ospedaliero, consente di soddisfare il bisogno riabilitativo dei nostri pazienti fornendo un intervento costante nel tempo e diffuso sul territorio, e stiamo osservando dei risultati in termini di miglioramento del performance status e della qualità di vita davvero rilevanti”.