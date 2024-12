Alassio brilla d’argento, Greta Arrighetti torna con un secondo posto al torneo europeo Special Olympics di Pallavolo Unificata

Alassio. L’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti e l’intera Amministrazione Comunale si congratulano con la giovane pallavolista alassina Greta Arrighetti, di ritorno da Bratislava con uno splendido secondo posto al torneo europeo Special Olympics di Pallavolo Unificata, ottenuto con la sua squadra al termine di una combattuta sfida contro la formazione austriaca.

Composta da atleti con disabilità intellettiva e partner senza disabilità di team liguri e piemontesi, la squadra di cui fa parte Greta Arrighetti è seguita dall’head coach Viola Molinari e dalle coach Elena Manzin e Ginevra Baraggioni.

“Ancora una volta Alassio brilla nello sport ai più alti livelli – dichiara l’assessore Roberta Zucchinetti – Oggi è grazie alla nostra giovane campionessa di pallavolo Greta Arrighetti, che con la sua squadra, in un contesto prestigioso come quello in cui ha gareggiato, ha conseguito un risultato veramente importante, frutto di impegno, determinazione e di un’eccellente preparazione atletica. Io credo che dobbiamo veramente molto ai nostri atleti Special Olympics e alle loro famiglie, che con le loro azioni incarnano il lato più nobile dello sport e ci dimostrano che non esistono limiti quando ci sono passione e dedizione”.