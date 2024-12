Alassio, approvato il progetto per la riqualificazione di via Iulia Augusta: intervento da 141mila euro

Alassio. Con deliberazione di Giunta Comunale di mercoledì 4 dicembre, è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal Dott. For. Roberto Collina inerente gli interventi che verranno realizzati nei prossimi mesi sulla via Julia Augusta, i quali si inseriscono in un percorso più ampio intrapreso dal Comune di Alassio inerente la riqualificazione del tratto locale dell’antica strada romana.

Il progetto esecutivo approvato nei giorni scorsi dalla Giunta verrà finanziato con un contributo di 70.000 euro del Fondo Unico Nazionale per il Turismo in collaborazione con la Regione Liguria e con fondi di bilancio del Comune di Alassio, per un investimento complessivo di circa 141 mila euro.

Gli interventi previsti in questo progetto sono di diversa tipologia, mirati nel loro complesso a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del percorso. I lavori che verranno eseguiti nei prossimi mesi prevedono la ripulitura della vegetazione infestante lungo il tracciato sentieristico per garantire un passaggio sicuro e accessibile, unitamente alla ricostruzione di alcuni muri a secco danneggiati, utilizzando materiali di recupero, rispettando le tecniche costruttive tradizionali. Nei tratti più esposti o accidentati saranno installati parapetti in legno scortecciato, con piantoni infissi nel terreno, realizzati in maniera tale da garantire protezione e integrarsi armoniosamente con il paesaggio. Lungo il percorso, nei luoghi di maggiore interesse, quali punti panoramici e aree di sosta, saranno inoltre posizionati panchine e tavoli da picnic in legno. Questi interventi sono stati progettati con attenzione all’ambiente e alle caratteristiche paesaggistiche del territorio, con l’avvallo della competente Soprintendenza.

“Siamo molto soddisfatti di questo progetto – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – con il quale intraprendiamo una serie di interventi destinati alla via Iulia Augusta, la cui piena riqualificazione e valorizzazione sono di estremo interesse per il nostro territorio, per i suoi abitanti e per i turisti, oltre che un dovere che sentiamo fortemente verso un patrimonio di inestimabile valore dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico”.

Il vicesindaco Angelo Galtieri aggiunge: “Questo è l’inizio di un percorso che nei prossimi due anni ci porterà a riqualificare completamente il tratto locale della via Iulia Augusta. Dopo l’attuale intervento, molto importante, intraprenderemo quello reso possibile grazie al contributo di 250 mila euro da parte della Compagnia San Paolo e l’investimento di altri 100 mila euro suddivisi tra il Comune di Alassio e il Comune di Albenga. Il nostro obiettivo comune è quello di creare un prodotto turistico ambientale e storico-culturale che possa suscitare l’attenzione di diverse fasce di visitatori e creare valore per il nostro territorio”.