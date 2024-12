Alassio accoglie il 2025 con il concerto in piazza dei Libero Arbitrio e il grande spettacolo pirotecnico di Capodanno

Alassio si prepara ad accogliere l’arrivo del 2025 con due giornate di festa per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo all’insegna dell’allegria e degli incantevoli scenari offerti dalle luci e dalle proiezioni natalizie di Alassio Christmas Town, che valorizzano alcuni degli angoli più suggestivi della città.

La sera di San Silvestro sarà animata dal Concerto in Piazza della Libertà con la live band Libero Arbitrio, protagonista di un evento dedicato alla disco music degli anni ’70 e ’80. L’iniziativa, a ingresso libero, – promossa dall’Assessorato alle Società Partecipate e dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio e organizzata a cura della società partecipata Gesco – prenderà il via alle 21,30 con il DJ set di Andrea Borè, per poi lasciare spazio alla band dalle 22,30, in attesa della Mezzanotte. Sarà una festa travolgente, con brani immortali e medley accattivanti che faranno cantare e ballare il pubblico di ogni età. Oltre alla musica, il Capodanno in Piazza prevede anche il tradizionale brindisi di mezzanotte, disponibile con un’offerta benefica a favore dell’Associazione Amici di Padre Hermann, presente con il proprio banchetto dedicato. La performance dei Libero Arbitrio sarà impreziosita dalla partecipazione della ballerina e coreografa Giada Ricotti, sotto la direzione del noto coreografo Renzo Bergamo. Con il loro repertorio di grandi successi, costumi scenici e cambi d’abito, i Libero Arbitrio promettono uno spettacolo dal vivo di grande impatto, capace di coinvolgere il pubblico con un’esplosione di energia.

Il nuovo anno si aprirà con una giornata di festeggiamenti per grandi e piccini, che culmineranno nel tradizionale e sempre molto atteso spettacolo pirotecnico, in programma alle 18,30 dal Pontile Bestoso (in caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato al 2 gennaio). Prima di ammirare i fuochi d’artificio, le strade della città si riempiranno di musica e di magia con il concerto itinerante per le vie cittadine del corpo bandistico Città di Alassio (dalle ore 15, con partenza da Piazza San Francesco) e con la parata luminosa “Moon”, che a partire dalle ore 16,30 vedrà trampolieri e maschere danzanti luminose animare il centro storico.

Ad arricchire l’esperienza di cittadini e visitatori, ci sono in queste settimane ad Alassio anche il Luna Park in Piazza Partigiani, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di fianco al Palazzo Comunale, il mercatino natalizio “Arte del Natale” con laboratori per bambini in Piazzetta Beniscelli, la Casetta di Babbo Natale (dall’1 gennaio della Befana) in Piazza Matteotti, la mostra sull’intelligenza artificiale “Supercharged by Al” presso la Biblioteca Civica e molto altro ancora.

Il calendario completo e costantemente aggiornato di tutte le iniziative che animano il periodo natalizio è disponibile nella sezione eventi del portale turistico del Comune di Alassio.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail info@visitalassio.com ; portale https://www.visitalassio.com/it.