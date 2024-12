Al via il Tricapodanno, divieti per botti e alcol: come sarà la viabilità e trasporto pubblico

Liguria. Iniziano oggi le tre serate di grandi show del TriCapodanno di Genova, che anche quest’anno accompagnerà i genovesi nel nuovo anno, il 2025 oramai sull’uscio. Tutto pronto in piazza De Ferrari dove questa sera saliranno sul palco Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso che porteranno nel cuore della nostra città il DeeJay Time Show.

I festeggiamenti per il Capodanno, quindi, partono con un tributo ai mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica: un viaggio nel tempo proiettato nel futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti che si alterneranno alla consolle sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni. Con oltre 2 milioni di followers su instagram e 10 milioni di ascolti mensili su spotify tutti insieme rappresentano delle vere icone viventi della musica dance italiana e faranno scatenare il pubblico con le hit più famose degli ultimi 30 anni. Ad aprire e chiudere la serata il local Luis Dj, a presentare il giovane speaker e youtuber genovese Samu Mara.

Insieme alla musica, scatteranno anche le ordinanza di sicurezza previste per questi eventi, su cui spicca, chiaramente, il divieto di detenzione e utilizzo di fuochi d’artificio in aree pubbliche, somministrazione e assunzione di alcolici e bevande in vetro, possesso di spray urticante. Da oggi entrerà in vigore nella zona di piazza De Ferrari e zone limitrofe dalle ore 14 alle ore 7 di domani, insieme all’ordinanza che vieta la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone. Ma non solo. Per evitare spiacevoli fatti di cronaca, l’ordinanza ha anche previsto il divieto di a detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. I suddetti spray, nel caso, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso i punti di raccolta appositamente istituiti per la loro custodia ubicati in ogni varco di accesso.

Tricapodanno, il programma

Dopo l’inizio di questa sera, quindi, il TriCapodanno prosegue lunedì 30 dicembre a partire dalle 21 con GENOVA RAP IN PIAZZA 2.0. Sul palco di piazza De Ferrari, tre tra i principali protagonisti della musica trap e rap nazionale: Ele A, Madman e Noyz Narcos artisti da sold out nei vari palazzetti e club in Italia. Con oltre 1,8 milioni di ascolti al mese e quasi 1 milione di followers su instagram, Noyz Narcos rappresenta una star della musica trap nazionale, al pari di Madman, il quale conta oltre 1 milione di ascolti al mese su spotify e quasi un milione di followers su instagram. Aprono l’evento gli artisti genovesi e liguri più promettenti, già protagonisti di featuring con altri ben più famosi e idoli dei teenagers genovesi: Dope Djset con Dj Kamo, Mr Phill, Spike e Genovarabe con Helmi Sa7bi, Sayf, Sossy. Presentano Samu Mara e Effe

Martedì 31 dicembre, per la serata di Capodanno previsti tre momenti con tre artisti di fama nazionale.

Ad aprire lo show la musica in dj-set di Max Giannini con le presentatrici Serena Garitta e Alice Arcuri, nonché la performance del gruppo Questo e Quello, formato da due giovani artisti genovesi.

A salire per primo sul palco dei big sarà il noto gruppo musicale pop La Rappresentante di Lista, fresco del nuovo successo del singolo Giorni Felici e reduce dal tour sold out nei club di tutta Europa. Con oltre mezzo milione di ascolti mensili La Rappresentante di Lista farà ballare l’intera piazza sulle note dei brani più famosi tra cui Ciao Ciao.

Star della serata, la cantante Alessandra Amoroso che, con quasi 4 milioni di followers su instagram e oltre 2 milioni di ascolti mensili su spotify, è reduce dal concerto evento di San Siro e da tour sold out in tutti i palazzetti italiani.

I brani della Amoroso accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte. Sul palco di De Ferrari subito dopo lo scoccare del nuovo anno, sarà il gruppo genovese per eccellenza: gli Ex-Otago che, legati profondamente alla città, saranno il miglior augurio ai genovesi per il 2025. La serata proseguirà fino alle 2 con la musica del dj Max Giannini

Tutte le ordinanze di sicurezza

L’ordinanza di sicurezza contro botti, alcol e spray urticante scatterà il 29 dicembre e sarà rinnovata fino notte di San Silvestro e poi fino alla mattina del 1 gennaio. Per quanto riguarda i fuochi d’artificio, il possesso e l’utilizzo sono comunque già normati dal regolamento comunale, che prevede il divieto di farli esplodere in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico del Comune di Genova.

Vista la particolarità delle due notti di festeggiamenti, oltre ai divieti ci saranno anche delle deroghe: le attività di somministrazione di cibi e bevande, quelle di artigianato alimentare nonché i circoli privati potranno proseguire senza limiti temporali. Vietata però la vendita in contenitori di vetro o metallici.

Anche i brindisi in piazza, per chi volesse portarsi qualcosa da bere da casa, non saranno consentiti se non in contenitori di plastica o cartone. LEGGI TUTTI I DETTAGLI DELL’ORDINANZA

Modifiche al trasporto pubblico

Oltre alle ordinanze di sicurezza, in questi giorni di eventi, scatteranno anche modifiche alla viabilità: in generale la zona interdetta al traffico nei giorni della manifestazione comprende, oltre a piazza De Ferrari, anche via Roma, via XXV Aprile, via Dante, via Petrarca, un tratto di via Vernazza e la parte alta di via XX Settembre a monte di via Sofia Lomellini. L’accesso veicolare al centro storico, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, avverrà attraverso via Meucci.

In via Petrarca è già in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata. Dalle 14.00 del 29 dicembre è istituito anche il divieto di circolazione.

Dalle ore 7.00 del 29 dicembre fino alle 6.00 del 1° gennaio 2025 o comunque sino a cessate esigenze, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

• via Meucci, divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via;

• via di Porta Soprana, tratto compreso tar la via Meucci e la via Petrarca, divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via. Contestualmente in via Meucci e in via Porta Soprana è ripristinato il doppio senso di circolazione disciplinato da agenti o semafori per consentire l’accesso veicolare al centro storico. QUA TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Come cambia il trasporto pubblico

In occasione del Tricapodanno genovese in piazza De Ferrari, nelle serate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre, Amt ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro città con i mezzi pubblici per partecipare agli eventi e alle feste in programma.

In particolare, verrà intensificato il servizio bus sulle direttrici principali, estendendolo fino alle ore 02.00 nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 dicembre e fino alle ore 3.30 per la festa di martedì 31 dicembre. I bus speciali diretti in Valbisagno e a Levante faranno capolinea in via Ceccardi e in via XX Settembre, mentre quelli diretti verso la Valpolcevera e il Ponente partiranno da piazza Caricamento. In caso di interdizione delle aree di capolinea, le partenze dei bus diretti a Levante e in Valbisagno avverranno da via Cadorna, mentre per le direttrici Ponente e Valpolcevera i bus partiranno da via Gramsci (altezza Darsena). Inoltre, il servizio delle linee serali 603, 604, 640, 656 e 680 sarà esteso fino alle ore 2.30.

Nelle serate di domenica 29 e lunedì 30 dicembre la metropolitana sarà in servizio fino alle ore 02.30; l’ultima corsa da Brin per Brignole sarà alle ore 2.10 e da Brignole per Brin alle ore 2.30. Nella serata di martedì 31 dicembre la metro effettuerà servizio fino alle ore 3.30, l’ultima corsa da Brin per Brignole sarà alle ore 3.10 e da Brignole per Brin alle ore 3.30. Dalle ore 19.00 alle ore 01.30 di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre sarà chiusa la stazione metro di De Ferrari su provvedimento delle autorità competenti per ragioni di sicurezza; i treni effettueranno il normale servizio tra Brin e Brignole saltando la stazione di De Ferrari, che verrà riaperta all’1.30.

TUTTE LE MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO