Al via “Artist”, il progetto comune che mette l’arte al servizio della disabilità

Savona. Con l’open day del 17 dicembre presso EpiCentro, parte ufficialmente il progetto “Artist – Arti e Integrazione Sociale Territoriale”.

“Artist”, progetto finanziato dalla Fondazione De Mari attraverso il bando “Welfare di Comunità 2024” e che vede la cooperativa Progetto Città come capofila, mette al centro del progetto l’artista con la sua “necessità” di esprimere le proprie capacità artistico-espressive, i propri bisogni relazioni ed emotivi, la propria aspirazione a star dentro al processo culturale della comunità savonese.

Per far ciò, il progetto valorizza le esperienze delle organizzazioni (oltre a Progetto Città, Semplicemente Danza, Eunike, Nuovofilmstudio, Cattivi Maestri, Effetto Suono/RadioJasper) che operano nel contesto territoriale per dar risposta ai bisogni degli artisti e delle loro famiglie.

Il progetto propone, con un pensiero progettuale comune, attività artistiche (musica, danza, teatro, cinema, laboratorio radio) nelle quali la persona disabile è protagonista, all’interno della comunità, solo come “Artist”. Le attività del progetto sono rivolte a giovani adulti ed adulti con disabilità di vario grado identificati dalle organizzazioni partner del progetto e/o segnalate da altri Enti e si svolgeranno nelle sedi dei partner del progetto provando ad essere una offerta di servizi diffusa sul territorio con un grado di “prossimità” al cittadino importante e con un obiettivo di “coinvolgimento” delle comunità.

Il progetto, infatti, si concluderà con uno spettacole finale “dentro” la comunità cittadina e in connessione con essa (Fondazione De Mari, amministrazione comunale, altre organizzazioni sociali e culturali quali ad esempio Museo della Ceramica e la Rete dei Musei).