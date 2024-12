Aggressione capotreno, i sindacati: “Lavoratori esasperati, vogliamo più controlli”. Assoutenti: “Responsabili puniti con lavori socialmente utili”

Finale Ligure. “Ennesima aggressione in Liguria a carico di un capotreno. Esprimiamo solidarietà alla lavoratrice e ai suoi colleghi per questo ulteriore e gravissimo episodio. Le lavoratrici e i lavoratori sono spaventati ed esasperati”. Lo dichiara Giuseppe Gulli, segretario regionale Uiltrasporti Liguria, dopo l’aggressione a un capotreno sull’intercity Ventimiglia-Milano nei pressi della stazione di Finale Ligure.

“Solo un mese fa le organizzazioni sindacali si apprestavano a dichiara sciopero dopo l’aggressione brutale avvenuta a bordo di un regionale per Busalla. Questa volta a subire l’aggressione è stata una lavoratrice, dipendete di Trenitalia, che svolgeva un lavoro di verifica dei titoli di viaggio a bordo di un Intercity, a Finale Ligure, sulla linea Milano-Ventimiglia”.

“Il personale front-line necessita maggiori certezze da parte dell’azienda e di un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine per l’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività”.

Sulla stessa linea anche Assoutenti Liguria. Il presidente della sezione ligure dell’associazione, Furio Truzzi, e il presidente nazionale, Gabriele Melluso, dichiarano: “Esprimiamo piena solidarietà alla capotreno vigliaccamente aggredita oggi e chiediamo che si puniscano i responsabili, oltre che sul piano penale, anche con lavori socialmente utili”.

“Episodi come quello odierno sono gravi e arrecano danno, oltre alle vittime delle aggressioni, anche ad una pluralità di passeggeri, costretti a scendere dai treni per i rilievi del caso e a subire ritardi e disagi. Per questo come Assoutenti ci costituiremo parte civile in un eventuale procedimento penale contro le due donne, per i danni subiti dagli utenti del trasporto ferroviario locale. Assoutenti inoltre, assieme alle altre associazioni liguri dei consumatori, ha avviato un dialogo con tutte le sigle sindacali dei ferrovieri liguri allo scopo di intraprendere iniziative comuni finalizzate a combattere anche culturalmente questi comportamenti inaccettabili per la civile convivenza” concludono Truzzi e Melluso.