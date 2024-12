Ad Albisola Superiore “un natale di magia” con intrattenimento e mercato a tema

Albisola Superiore. Quest’anno le festività natalizie ad Albisola Superiore partiranno in compagnia del maghetto più amato di sempre, per un Natale dall’atmosfera davvero magica. Organizzato dalla Pro Loco Borghi del Beigua APS, in collaborazione con il Consorzio la Piazza e con patrocinio e contributo dell’Assessorato al Turismo del Comune di Albisola Superiore, “Un Natale di Magia” sabato 7 dicembre dalle 10 alle 18 trasformerà il centro storico in località Capo in una grande scuola di magia a cielo aperto, con intrattenimento a cura degli animatori professionisti della rinnovata Contea del Falcone. Per un giorno i più noti professori di arti magiche della saga fantasy che ha fatto sognare grandi e piccini si daranno appuntamento ad Albisola, per accompagnare i piccoli apprendisti alla scoperta di tutti i segreti del mondo magico e trasformarli in veri e propri maghetti.

Con sei diverse postazioni d’intrattenimento, situate nelle piazzette e nelle vie del centro storico di Capo, si potrà partecipare a un percorso tra intrattenimento, giochi e laboratori d’apprendimento a tema magico. Si partirà con la cerimonia dello smistamento dove il vero cappello parlante assegnerà a ogni piccolo partecipante la propria casa d’appartenenza. A ogni apprendista maghetto sarà quindi assegnata la sua personale bacchetta, con cui imparare a lanciare incantesimi di protezione dalle arti oscure. Con l’insegnante di erbologia si travaserà una vera mandragola per essere così portata a casa e vederla crescere nel tempo. Si potrà cavalcare una scopa volante, per cimentarsi con gli amici nel magico sport del Quiddich. Saranno anche svelati i magici sistemi di sicurezza della banca Gobblin, per poi ricevere una moneta del mondo magico e aprire qui il proprio conto, ma solo dopo aver aperto il forziere per ammirare la rarissima e preziosissima pietra filosofale. Grandi e piccini potranno infine assaporare le “pozioni magiche” dei colori delle proprie casate, realizzate appositamente per l’occasione su ricette inedite create dagli esperti della AYB Academy, scuola di Bartending savonese.

Intanto lungo la passeggiata a mare si potrà passeggiare tra i banchi del Mercatino di Natale, realizzato in collaborazione con il Consorzio la Piazza, per trovare mille proposte diverse tra dolciumi e artigianato di qualità e tornare a casa con i primi regali da sistemare sotto l’albero. L’evento, sponsorizzato da Fracchia Srl, C.d. Gomme, BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi, Alimentaria, Nuova DelCar2, GrossMarket, Fiore Albisola e da commercianti ed attività del territorio, è a ingresso gratuito. In caso di maltempo sarà rinviato a data da destinarsi.