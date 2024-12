Ad Albisola riapre il cinema-teatro Leone: il proiettore riparato dai volontari

Albisola Superiore. Il proiettore che si era rotto la scorsa primavera è stato riparato dai volontari e ora il cinema-teatro Leone di Albisola può ripartire.

“Un bellissimo regalo di Natale la notizia della riapertura per le proiezioni cinematografiche del cinema-teatro Leone con due prime visioni di due film per famiglie e bambini: Oceania 2 e Mufasa”. Ecco che arriva l’annuncio del vicesindaco Luca Ottonello.

“L’amministrazione comunale sta lavorando a stretto contatto con i volontari che gestiscono il cinema parrocchiale della città perché lo riteniamo un bene di grande valore che deve continuare ad essere un punto di riferimento per le attività culturali, di intrattenimento e ricreative – spiega Ottonello – La riapertura per le vacanze di Natale è frutto dell’impegno dei volontari che sono riusciti a riparare il proiettore motivo per il quale sono state interrotte le proiezioni dalla primavera scorsa”.