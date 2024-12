Ad Albenga, il Rotary Club propone un ciclo di conferenze su temi dalla geopolitica alla realtà locale

Albenga. Il Rotary Cub di Albenga ha promosso un ciclo di conferenze su temi che spazieranno dalla geopolitica a quelli più strettamente legati alla realtà locale. La prima conferenza vedrà come relatore Guido Olimpio.

“Un’arena infinita, dove vale tutto e il contrario di tutto e l’unica regola è che non ci sono regole. È il mondo delle ombre, le spie che duellano usando trucchi, tecnologia ma anche comportandosi da cittadini insospettabili. Anzi, più normali appaiono e più hanno possibilità di raccogliere informazioni”.

Guido Olimpio, inviato del Corriere della Sera ed esperto di Intelligence, racconterà “la sfida degli 007 russi e americani, le mosse a sorpresa degli israeliani, le incursioni dei nord coreani, i colpi segreti su Cuba, i camuffamenti, le doppie vite, il ricorso ad oggetti di uso comune e persino agli animali, i gesti coraggiosi e gli errori. Storie come somigliano a romanzi ma sono reali e per questo ancora più affascinanti”.

L’appuntamento è per il 7 dicembre, alle ore 17, presso l’Auditorium San Carlo in via Roma.