Ad Albenga il “Progetto Tiroide” di Fondazione Ant Italia Onlus

Albenga. A dicembre torna la prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT per i cittadini di Albenga. Nello specifico, dopo le tre date del “Progetto Melanoma” degli scorsi mesi di ottobre e novembre, sarà la volta del “Progetto Tiroide”.

L’obiettivo è la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici, con l’obiettivo di escludere patologie di natura neoplastica. Le prenotazioni per Progetto Tiroide saranno possibili a partire dal 2 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 11,30, esclusivamente telefonando al numero 3427646010 dal lunedì al venerdì fino ad esaurimento posti. Per accedere ai controlli è obbligatoria la prenotazione.

“Considero da sempre molto preziosa l’attività di prevenzione, e ringrazio vivamente l’AVIS Comunale sezione di Albenga che rendendosi conto dell’importanza del nostro operato, di nuovo ospiterà gratuitamente le visite nei propri ambulatori” – sostiene Cristina Pavanelli Presidente della Delegazione di Albenga -“Credo che l’attività di prevenzione sia necessaria a maggior ragione in un momento di grande incertezza sociale ed economica come quello in cui viviamo oggi. Molti cittadini, troppo spesso, a causa di tali difficoltà rinunciano ai fondamentali controlli di prevenzione”.

“Invito comunque tutti a sostenere i Volontari della Delegazione di Albenga che dedicano molto del loro tempo alla raccolta fondi che viene impiegata nell’organizzazione delle giornate di prevenzione – prosegue – Si sta avvicinando il periodo natalizio e oltre alle stelle di Natale potrete trovare nel Charity Point di via Roma anche una vasta scelta di oggetti a tema, ceramiche e molto altro. Vi aspettiamo”.

“Si ringraziano oltre ad AVIS Comunale di Albenga, il Comune di Albenga per il patrocinio e OPAlbenga di Via Regione Cime di Leca,2 Gelateria artigianale Romea Mucca Golosa Viale Martiri della Libertà, 24 e Litotipografia Ciuni di Regione Bagnoli, per il sostegno”.

Per sapere come sostenere ANT per i progetti di prevenzione e avere informazioni sull’operato dei Volontari nel territorio ingauno, è possibile chiamare la Delegazione ANT di Albenga al numero 0182556060 o al 3714210207, recarsi presso la sede di Via Roma, visitare la pagina FB ANT in Liguria oppure scrivere all’indirizzo delegazione.albenga@ant.it.